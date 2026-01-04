+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

फिल्मका दिग्गजलाई भेटेर ‘गोबर गणेश’ प्रवर्धन गर्दै बल्छी धुर्बे

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २६ गते १८:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बल्छी धुर्वे निर्देशित फिल्म 'गोबर गणेश' को ट्रेलर युट्युबमा ३० लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको छ।
  • बल्छी धुर्वेले नीर शाह, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, राजेश हमाल लगायत वरिष्ठ कलाकारलाई भेटेर फिल्मबारे जानकारी गराउनुभएको छ।
  • फिल्म 'गोबर गणेश' १ माघदेखि हलहरूमा प्रदर्शन हुने तयारीमा छ र सामाजिक कथावस्तुमा आधारित छ।

काठमाडौं । मरिचमान श्रेष्ठ ‘बल्छी धुर्वे’ को निर्देशन तथा शीर्ष अभिनय रहेको फिल्म ‘गोबर गणेश’ यतिबेला चर्चाको केन्द्रमा छ । यसको ट्रेलरले युट्युबमा तहल्का मच्चाइरहेकै बेला निर्माण टिमले फिल्मको प्रचारप्रसारलाई झनै तीव्रता दिएको छ ।

बल्छी धुर्वे यतिबेला नेपाली फिल्म क्षेत्रका दिग्गजलाई भेटेर फिल्मबारे जानकारी गराउन र आशीर्वाद लिन ब्यस्त छन् । यस क्रममा उनले, कलाकार नीर शाह, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, राजेश हमाल, दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौलासहितलाई भेटे ।

भेटका क्रममा कलाकारले बल्छी धुर्वेको मिहेनत र इमानदारिताको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । टेलिभिजनमा सिरियल कलाकारको रुपमा सुरु भएको उनको यात्रा आज ठूलो पर्दाको अभिनेता र निर्देशकको तहसम्म पुग्नु सबैका लागि प्रेरणादायी रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

ती वरिष्ठ कलाकारहरूले मरिचमानको यो लगनशिलताले नयाँ पुस्ताका कलाकारलाई पनि मार्गनिर्देश गर्ने भन्दै ‘गोबर गणेश’ को सफलताका लागि शुभकामना दिएका छन् । दिग्गज कलाकारबाट पाएको यो साथ र हौसलाले फिल्मको टिम उत्साहित बनेको छ ।

साताअघि सार्वजनिक ट्रेलरलाई ३० लाखभन्दा धेरैपटक हेरिएको छ । ट्रेलर यतिबेला युट्युबको शीर्ष ट्रेन्डिङमा छ । सामाजिक कथावस्तुमा आधारित हाँस्य र भावनाको सम्मिश्रण रहेको यो फिल्मलाई लिएर दर्शकमा पनि कौतुहलता देखिएको छ ।

बल्छी धुर्वे फिल्म्सको प्रस्तुतिमा निर्माण भएको फिल्म १ माघदेखि हलहरूमा प्रदर्शन तयारीमा छ ।

फिल्ममा वर्षा शिवाकोटी, विनोद न्यौपाने, पदम तामाङ, निर्मल शर्मा, लक्ष्मीनाथ तिमलसेना, सन्तोष बानियाँ, सन्दीप लामा, माओत्से गुरुङ, सीतादेवी तिमल्सिना, पुजन घिमिरे, बुद्धि तामाङ, विशाल पहाडी, रमेश बुढाथोकी, स्वस्तिका लामिछानेको अभिनय छ ।

गोबर गणेश बल्छी धुर्बे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

युट्युब चार्ट्सको ट्रेन्डिङमा ‘गोबर गणेश’ को ट्रेलर

युट्युब चार्ट्सको ट्रेन्डिङमा ‘गोबर गणेश’ को ट्रेलर
बल्छी धुर्बे स्टारर ‘गोबर गणेश’ को मर्मस्पर्शी ट्रेलर सार्वजनिक

बल्छी धुर्बे स्टारर ‘गोबर गणेश’ को मर्मस्पर्शी ट्रेलर सार्वजनिक
बल्छी धुर्बेले आफ्नै गायनमा ल्याए ‘गोबर गणेश’ को शीर्ष गीत

बल्छी धुर्बेले आफ्नै गायनमा ल्याए ‘गोबर गणेश’ को शीर्ष गीत
‘गोबर गणेश’ मार्फत सुपरहिट फिल्म पर्खिरहेका बल्छी धुर्बे

‘गोबर गणेश’ मार्फत सुपरहिट फिल्म पर्खिरहेका बल्छी धुर्बे
बल्छी धुर्बेको डेब्यू फिल्म ‘गोबर गणेश’ को पोस्टर सार्वजनिक

बल्छी धुर्बेको डेब्यू फिल्म ‘गोबर गणेश’ को पोस्टर सार्वजनिक
बल्छी धुर्बेले थाले ‘गोबर गणेश’को छायांकन

बल्छी धुर्बेले थाले ‘गोबर गणेश’को छायांकन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित