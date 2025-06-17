बल्छी धुर्बेले थाले ‘गोबर गणेश’को छायांकन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । हाँस्यकलाकार मरिचमान श्रेष्ठ ‘बल्छी धुर्बे’ले आफ्नो निर्देशकीय डेब्यू फिल्म ‘गोबर गणेश’को छायांकन थालेका छन् । ३५ दिने तालिका राखिएको छायांकन काठमाडौं र पोखरामा हुने जानकारी उनले दिए ।
‘आजबाट हामीले छायांकन सुरु गरेका छौँ । हाम्रो कला र सीपले भ्याए र जानेसम्म राम्रो काम गर्ने प्रयास गर्नेछौँ’ निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘हामीलाई सानो पर्दामा जसरी दर्शकले साथ र माया दिनुभयो, त्यस्तै माया र साथ ठूलो पर्दाका दर्शकले पनि गरिदिनु हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
छायांकनअघि सामाखुसीको म्हेपी मन्दिरमा शुभसाइत पूजा गरियो । सो अवसरमा कलाकार केदार घिमिरे ’माग्ने बुढा’ले नरिवल फोडे र रवि गिरीले कल्याप हानेर शुभसाइतको जनाऊ दिए ।
यो फिल्म १ माघदेखि प्रदर्शन हुने अपेक्षा गरिएको छ । टिभी श्रृंखला ‘मेरी बास्सै’बाट दर्शकमाझ लोकप्रिय बनेका उनी पछिल्लो समय ‘हल्का रमाइलो’ र ‘जुठे’जस्ता श्रृंखलामा ब्यस्त थिए ।
बल्छी धुर्बे फिल्मस्को प्रस्तुतिमा निर्माण हुन लागेको फिल्मको अभिनेत्रीमा वर्षा सिवाकोटी छिन् । अन्य कलाकारमा बल्छी धुर्बेसहित विनोद न्यौपाने, पदम तामाङ, विल्सनविक्रम राई, निर्मल शर्मा, लक्ष्मीनाथ तिमलसेना, राजु याक्चा, रामप्रसाद खनाल, सन्तोष बानियाँ, सन्दीप लामा, माओत्से गुरुङ, सीतादेवी तिमल्सिना र पुजन घिमिरे (पुकु)लगायत छन् ।
तारानाथ न्यौपाने प्रमुख सहायक निर्देशक रहेको फिल्ममा योगेशकाजीको पाश्र्वध्वनि, शंकर पाण्डेको निर्माण नियन्त्रण, शिवराम श्रेष्ठको छायांकन र विपीन मल्लको सम्पादन हुनेछ ।
टौवा स्टुडियो पब्लिसिटी डिजाइन रहने फिल्मको डिजिटल पार्टनरमा ओएसआर डिजिटल छ । वितरण श्री ब्यांकटेस इन्टरटेनमेन्टले गर्नेछ ।
