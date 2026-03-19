अनुमति नलिई शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्ने म्यानपावरलाई २ लाख जरिबाना

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- वैदेशिक रोजगार विभागले पूर्व स्वीकृति नलिई शाखा कार्यालय सञ्चालन गरेको एसोसिएट वेलकम इन्टरनेसनललाई २ लाख रूपैयाँ जरिबाना गरेको छ।
- एसोसिएट वेलकम इन्टरनेसनलले बाग्लुङमा शाखा कार्यालय खोलेर टिकटकमा विज्ञापन गरेको पाइएको थियो।
- मास ह्युमन रिसोर्सेस र टेस्ला ओभरसिजलाई विभागले पहिलो पटकका लागि सचेत गराएको छ।
१४ वैशाख, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले पूर्व स्वीकृति नलिई शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्ने एक म्यानपावर कम्पनीलाई २ लाख रूपैयाँ जरिबाना गरेको छ ।
काठमाडौंको बसुन्धारामा रहेको एसोसिएट वेलकम इन्टरनेसनललाई विभागले पूर्व स्वीकृति नलिई शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्ने तथा सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेको भन्दै २ लाख रूपैयाँ जरिबाना गरेको हो ।
विभागले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ४८ बमोजिम अनुमतिबिना शाखा कार्यालय खोलेको भन्दै २ लाख रूपैयाँ जरिबाना गरेको हो ।
दफा ४८ मा कुनै पनि इजाजतपत्रवाला (म्यानपावर) ले विभागको अनुमति नलिई शाखा कार्यालय खोलेमा प्रत्येक शाखाका लागि २ लाख रूपैयाँका दरले जरिबाना गरी उक्त कार्यालय बन्द गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ ।
उक्त म्यानपावरले बाग्लुङमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्दै सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा विज्ञापन गरेको पाइएको थियो । सोही आधारमा विभागमा उजुरी परेपछि जरिबाना र शाखा कार्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
त्यस्तै प्रचलित कानुन, विभागको आदेश तथा निर्देशन पालना नगरेको भन्दै २ वटा म्यानपावरलाई सचेत गराइएको छ । टोखामा रहेको मास ह्युमन रिसोर्सेस र टेस्ला ओभरसिजलाई विभागको अभिलेखमा रहनेगरी पहिलो पटकका लागि सचेत गराएको हो ।
