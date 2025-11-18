बुवाको आत्मदाह प्रयास रोक्न खोज्दा छोरी पनि जलिन्, दुवैको अवस्था गम्भीर

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते २२:५७

  • प्यूठानमा घरायसी विवादका क्रममा बुवा सानू नेपालीले पेट्रोल छर्केर आगो लगाउँदा आफू र छोरी अञ्जली नेपाली गम्भीर घाइते भएका छन्।
  • घाइते दुवै जनाको प्रारम्भिक उपचार जिल्ला अस्पतालमा गरिएको र गम्भीर अवस्थामा थप उपचारका लागि मिसन अस्पताल पाल्पा रेफर गरिएको छ।

१४ वैशाख, प्यूठान । घरायसी विवादका क्रममा पेट्रोल छर्किँदा आगो लागेर बुवा–छोरी गम्भीर घाइते भएका छन् ।

प्यूठान नगरपालिका–९ पारपाखाका ४५ वर्षीय सानू नेपाली र उनकी १८ वर्षीया छोरी अञ्जली नेपाली घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठानका अनुसार घरायसी झगडाका क्रममा बुवा सानू नेपालीले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खनाई आगो लगाउने प्रयास गरेका थिए ।

सोही क्रममा छोरी अञ्जलीले रोक्ने प्रयास गर्दा पेट्रोल खोसाखोस भएको र दुबै जना जलेर घाइते भएको सूचना अधिकारी तथा प्रहरी निरीक्षक हरि भट्टराईले जानकारी दिए ।

घाइते दुवै जनाको प्रारम्भिक उपचार जिल्ला अस्पतालमा गरिएको र अवस्था गम्भीर रहेकाले थप उपचारका लागि मिसन अस्पताल पाल्पा रेफर गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

