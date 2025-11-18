सामसुङले बन्द गर्दै मेसेजिङ एप

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
सामसुङले जुलाई २०२६ देखि अमेरिकामा आफ्नो आधिकारिक मेसेजिङ एप बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। विशेषगरी एन्ड्रोइड १२ वा सोभन्दा नयाँ भर्सन प्रयोग गर्ने अमेरिकी प्रयोगकर्ताहरूका लागि यो परिवर्तन लागु हुनेछ।
यदि तपाईं सामसुङ मेसेजेसको विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यी ५ उत्कृष्ट एपहरू तपाईंका लागि उपयोगी हुन सक्छन् :
१. गुगल मेसेजेस (Google Messages)
सामसुङ आफैँले पनि आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई यो एप प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ । यो एन्ड्रोइडको आधिकारिक मेसेजिङ एप हो जसमा आधुनिक RCS (Rich Communication Services) फिचर उपलब्ध छ । यसमा उच्च गुणस्तरका फोटो/भिडियो पठाउन, ‘टाइपिङ’ इन्डिकेटर हेर्न र वाइफाइ मार्फत मेसेज पठाउन सकिन्छ।
२. ह्वाट्सएप (WhatsApp)
विश्वभर २.९ अर्बभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएको ह्वाट्सएप सबैभन्दा भरपर्दो विकल्प हो । यसमा भोइस मेसेज ट्रान्सक्रिप्सन, एचडी मिडिया सेयरिङ र इन्ड-टु-इन्ड इन्क्रिप्शन जस्ता सुविधाहरू छन् । यो व्यक्तिगत र व्यावसायिक दुवै कामका लागि उत्कृष्ट मानिन्छ।
३. फेसबुक मेसेन्जर (Facebook Messenger)
तपाईंसँग कसैको फोन नम्बर छैन तर फेसबुकमा साथी हुनुहुन्छ भने मेसेन्जर उत्तम छ । यसमा ग्रुप च्याट, भिडियो कल र फाइल सेयरिङ सजिलै गर्न सकिन्छ । यद्यपि, यसका लागि फेसबुक एकाउन्ट हुन अनिवार्य छ।
४. टेलिग्राम (Telegram)
पावर युजरहरूका लागि टेलिग्राममा सबैभन्दा धेरै सुविधाहरू छन् । यसमा २ जीबीसम्मका ठूला फाइलहरू पठाउन, सन्देश सम्पादन (Edit) गर्न र क्लाउड सिङ्क (एउटा डिभाइसमा लेख्न सुरु गरेर अर्कोमा पुरा गर्ने) गर्न सकिन्छ । तर, यसमा ‘सिक्रेट च्याट’ बाहेक अन्य मेसेजहरू स्वतः इन्क्रिप्सन हुँदैनन्।
५. सिग्नल (Signal)
यदि तपाईं आफ्नो गोपनीयता (Privacy) र सुरक्षामा निकै सचेत हुनुहुन्छ भने सिग्नल सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो । यो ‘ओपन-सोर्स’ प्रविधिमा आधारित छ र यसले प्रयोगकर्ताको निकै कम डाटा मात्र सङ्कलन गर्छ। यसका सबै सन्देश र कलहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहन्छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4