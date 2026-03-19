याम्बालिङ हाइड्रोपावरको आईपीओ खुल्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- याम्बालिङ हाइड्रोपावरले ७० करोड रुपैयाँको ४० प्रतिशत अर्थात १७ लाख ४३ हजार कित्ता साधारण सेयर सर्वसाधारणका लागि बुधबारदेखि खुलाएको छ।
- आईपीओमा न्यूनतम १० र अधिकतम २१ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ र आवेदन वैशाख २२ गतेसम्म खुला रहनेछ।
- कम्पनीको ७.२७ मेगावाट आयोजनाको लागत २५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ र केयर रेटिङ नेपालले बीबी माइनस रेटिङ प्रदान गरेको छ।
१६ वैशाख, काठमाडौं । आम सर्वसाधारणका लागि आज बुधबारदेखि याम्बालिङ हाइड्रोपावरको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) खुलेको छ ।
कम्पनीले अंकित मूल्य १ सयका दरले जारी पूँजी ७० करोड रुपैयाँको ४० प्रतिशत अर्थात २८ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारण समूहमा निष्कासन गरेको छ । जसमध्ये आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय, वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली, कर्मचारी तथा सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याएपछि अहिले १७ लाख ४३ हजार कित्ता साधारण सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन भएको हो ।
आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा २१ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिने छ । आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । वैशाख २२ गतेसम्म यसमा आवेदन दिन सकिनेछ । अनलाइन प्रणाली मेरोसेयर वा सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन दिन सकिनेछ ।
कम्पनीले सञ्चालन गरेको ७.२७ मेगावाटको याम्बालिङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ। आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि १०.७६ वर्ष रहेको छ भने डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि १९.८७ वर्ष रहेको छ।
गत पुस मसान्तसम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार यस कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ६.०८ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ १०६ रुपैयाँ ८ पैसा छ । २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ सञ्चित नाफा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई बीबी माइनस रेटिङ प्रदान गरेको छ। जसले कम्पनी दायित्व वहनमा मध्यम अवस्थामा रहेको जनाउँछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4