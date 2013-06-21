+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

स्थानीय र वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई याम्बालिङ हाइड्रोपावरको आईपीओ खुल्यो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ८ गते १३:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • याम्बालिङ हाइड्रोपावर कम्पनीले ७० करोड रुपैयाँको ४० प्रतिशत सेयरमध्ये प्रभावित स्थानीय र वैदेशिक रोजगारमा रहेका लागि आईपीओ आवेदन खुलाएको छ।
  • सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर १ देखि ७ का स्थानीय र वैदेशिक रोजगारमा रहेका क्रमशः ७ लाख र २ लाख १० हजार कित्ता सेयर आवेदन दिन सक्नेछन्।
  • कम्पनीले ७.२७ मेगावाटको याम्बालिङ खोला जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्नेछ र यसको कुल लागत १ अर्ब ८७ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

८ चैत, काठमाडौं । याम्बालिङ हाइड्रोपावर कम्पनीले आइतबारदेखि प्रभावित स्थानीय र वैदेशिक रोजगारमा रहेकाई आईपीओमा आवेदन खुलाएको छ ।

कम्पनीले अंकित मूल्य १ सयका दरले जारी पूँजी ७० करोड रुपैयाँको ४० प्रतिशत अर्थात् २८ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको थियो । जसमध्ये ७ लाख कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि निष्कासन हुन लागेको हो ।

प्रभावितका रुपमा सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६ र ७ का स्थानीय पर्दछन् । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई २ लाख १० हजार कित्ता साधारण सेयर निष्कासन भएको छ । कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ।

स्थानीय र वैदेशिक रोजगारमा रहेकाले न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले छिटोमा चैत २२ गते र ढिलोमा २०८३ वैशाख ७ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले छिटोमा चैत ११ गते र ढिलोमा चैत २२ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।

केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई बीबी माइनस रेटिङ प्रदान गरेको छ। जसले कम्पनी दायित्व वहनमा मध्यम अवस्थामा रहेको जनाउँछ ।

कम्पनीले हाल ७.२७ मेगावाटको याम्बालिङ खोला जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्नेछ । जसको कुल अनुमानित लागत १ अर्ब ८७ करोड ११ लाख तथा प्रतिमेगावाट लागत २५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ रहेको छ। आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि १०.७६ वर्ष तथा डिस्काउन्टमा १९.८७ वर्ष रहेको छ।

याम्बालिङ हाइड्रोपावर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इरानी आक्रमणपछि इजरायलका सबै विद्यालयहरू बन्द

इरानी आक्रमणपछि इजरायलका सबै विद्यालयहरू बन्द
निफमा सहभागी हुन ‘शोले’ निर्देशक रमेश सिप्पी काठमाडौं आउने

निफमा सहभागी हुन ‘शोले’ निर्देशक रमेश सिप्पी काठमाडौं आउने
कञ्चनपुरको कलुवापुर बजारमा नि:शुल्क खानेपानी धारा जडान

कञ्चनपुरको कलुवापुर बजारमा नि:शुल्क खानेपानी धारा जडान
छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा सात जनाको मृत्यु

छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा सात जनाको मृत्यु
सम्झौताअनुसार काम नगर्ने कम्पनीलाई एक करोड १६ लाख रुपैयाँ जरिबाना   

सम्झौताअनुसार काम नगर्ने कम्पनीलाई एक करोड १६ लाख रुपैयाँ जरिबाना   
वर्षापछि ताप्लेजुङका डाँडाकाँडा सेताम्मे

वर्षापछि ताप्लेजुङका डाँडाकाँडा सेताम्मे

यो पनि

ट्रेन्डिङ

सिफारिस

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी
रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह
राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?
अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो
रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली
एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित