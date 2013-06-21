इरानी आक्रमणपछि इजरायलका सबै विद्यालयहरू बन्द

अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ८ गते १३:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इरानी आक्रमणपछि इजरायलका सबै विद्यालयहरू आइतबार र सोमबार बन्द रहनेछन् र कुनै भौतिक कक्षा सञ्चालन नहुनेछ।
  • शिक्षामन्त्री योव किशले विशेष शिक्षाका छुटहरू निलम्बन गरिने र देशभरि अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन हुने बताए।
  • इरानी क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा ८८ जना घाइते भएका छन् र प्रधानमन्त्री नेतान्याहूले 'धेरै कठिन साँझ' भनेका छन्।

काठमाडौं । इरानी आक्रमणपछि इजरायलका सबै विद्यालयहरू बन्द भएका छन् ।

डिमोना र अरादमा क्षेत्रमा इरानी आक्रमणपछि होम फ्रन्ट कमान्डका मेजर जनरलसँग आफूले परामर्श गरेको इजरायलका शिक्षामन्त्रीले बताएका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘मैले निर्णय गरेको छु कि आइतबार र सोमबारको सबै प्रकारका छुट समाप्त हुनेछन् र कुनै पनि भौतिक कक्षाहरू सञ्चालनको अनुमति दिइने छैन ।’

शिक्षामन्त्री योव किशले यस अवधिमा विशेष शिक्षाका लागि दिइएको छुटहरू निलम्बन गरिने र देशभरि दूर शिक्षा (अनलाइन कक्षाहरू) सञ्चालन हुने बताए ।

उनका अनुसार यस अवधिमा पहेंलो क्षेत्रहरू (बालबालिकाको लागि) पनि बन्द रहनेछन् ।

शिक्षामन्त्रीले मंगलबार अघिको अवस्थाबारे पनर्मूल्यांकन गरेर मात्र थप निर्णय लिने बताएका छन्।

इजरायलका आपतकालीन सेवाहरूले दक्षिणी शहर अरादमा इरानी क्षेप्यास्त्र आक्रमणबाट उल्लेखनीय क्षति भएको बताएका छन् । उक्त आक्रमणमा ८८ जना घाइते भएका छन् । जसमध्ये धेरैको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले उक्त आक्रमणहरूलाई ‘धेरै कठिन साँझ’ भनेका छन् ।

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी
रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह
राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?
अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो
रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली
एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

