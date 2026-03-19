+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अनलाइनखबरकर्मी प्रसाईंमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्न पत्रकार महासंघको माग

नेपाल पत्रकार महासंघले अनलाइनखबरकर्मी कमल प्रसाईंमाथि आक्रपण गर्नेलाई कानुनी कारवाही गर्न माग गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १६ गते २१:२८

१६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले अनलाइनखबरकर्मी कमल प्रसाईंमाथि आक्रपण गर्नेलाई कानुनी कारवाही गर्न माग गरेको छ ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘महासंघ यो आपराधिक कार्यमा संलग्नलाई तत्काल पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग माग गर्दछ ।’

काठमाडौं उपत्यकाको मनोहरास्थित सुकुमवासी बस्तीको रिपोर्टिङको क्रममा वैशाख १२ गते प्रसाईंमाथि ज्यान मार्ने उद्देश्यले आक्रमण भएको थियो । आक्रमणबाट घाइते प्रसाईंको नाकको अपरेसन गरिएको छ ।

आक्रमणकारीले प्रसाईंको क्यामेराको मेमोरी कार्ड समेत खोसेका थिए ।

अनलाइनखबरकर्मी कमल प्रसाईंमाथि आक्रपण नेपाल पत्रकार महासंघ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दबाबमा राष्ट्रपति

सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित