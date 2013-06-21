अनलाइनखबरकर्मी ऋतु काफ्ले सम्मानित

उपभोक्ता अधिकार संरक्षण, संवर्द्धन तथा जागरणमा सञ्चार माध्यम मार्फत पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै उपभोक्ता संरक्षण विभागले काफ्लेलाई आइतबार सम्मान गरेको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १ गते १५:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसमा अनलाइनखबरकर्मी ऋतु काफ्ले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा योगदान पुर्‍याएको भन्दै सम्मानित भएकी छिन्।
  • उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले ४२औं उपभोक्ता दिवसमा काफ्लेलाई सम्मानपत्र हस्तान्तरण गरेका छन्।
  • कार्यक्रममा उपभोक्ता क्षेत्रमा काम गरेका उपभोक्ताकर्मी र पत्रकारहरू समेत सम्मानित भएका थिए।

१ चैत, काठमाडौं । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसमा अनलाइनखबरकर्मी ऋतु काफ्ले सम्मानित भएकी छिन् ।

उपभोक्ता अधिकार संरक्षण, संवर्द्धन तथा जागरणमा सञ्चार माध्यम मार्फत पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काफ्लेलाई आइतबार सम्मान गरेको हो ।

४२औं उपभोक्ता दिवसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले काफ्लेलाई सम्मानपत्र हस्तान्तरण गरेका छन् । कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटी, विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवाली, उपभोक्ताकर्मी लगायत सहभागी थिए ।

अनलाइनखबरकर्मी काफ्ले उपभोक्ता, उद्योग, कृषि लगायत क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएकी छिन् ।

कार्यक्रममा उपभोक्ता क्षेत्रमा काम गरेका उपभोक्ताकर्मी तथा उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा कलम चलाउने अन्य पत्रकार समेत सम्मानित भएका छन् ।

‘सुरक्षित उत्पादन, विवेकशील उपभोक्ता र जिम्मेवार प्रशासन’ भन्ने नारासाथ आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस २०८२ मनाइएको छ ।

सेयर बजार २८२४ अंकमा, १४ अर्ब ३२ करोडको कारोबार

गुल्मीमा चट्याङ लागेर एक महिला घाइते

उज्यालो नेपाल पार्टीको चुनावी समीक्षा– भविष्यको मजबुत राजनीतिक आधारशीला

रास्वपाबाट मुस्लिम क्लस्टरमा समानुपातिकबाट पाँचमध्ये ३ जना हुनेछन् सांसद

‘बीमा दाबी भुक्तानीमा विवाद र ढिलाइ हुनु हुँदैन’

कार्की आयोगको प्रतिवेदन माग्दै ८ प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले हाले निवेदन

Advertisment

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

दुई तिहाइको भार

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

