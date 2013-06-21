News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसमा अनलाइनखबरकर्मी ऋतु काफ्ले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा योगदान पुर्याएको भन्दै सम्मानित भएकी छिन्।
- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले ४२औं उपभोक्ता दिवसमा काफ्लेलाई सम्मानपत्र हस्तान्तरण गरेका छन्।
- कार्यक्रममा उपभोक्ता क्षेत्रमा काम गरेका उपभोक्ताकर्मी र पत्रकारहरू समेत सम्मानित भएका थिए।
१ चैत, काठमाडौं । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसमा अनलाइनखबरकर्मी ऋतु काफ्ले सम्मानित भएकी छिन् ।
उपभोक्ता अधिकार संरक्षण, संवर्द्धन तथा जागरणमा सञ्चार माध्यम मार्फत पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काफ्लेलाई आइतबार सम्मान गरेको हो ।
४२औं उपभोक्ता दिवसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले काफ्लेलाई सम्मानपत्र हस्तान्तरण गरेका छन् । कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटी, विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवाली, उपभोक्ताकर्मी लगायत सहभागी थिए ।
अनलाइनखबरकर्मी काफ्ले उपभोक्ता, उद्योग, कृषि लगायत क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएकी छिन् ।
कार्यक्रममा उपभोक्ता क्षेत्रमा काम गरेका उपभोक्ताकर्मी तथा उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा कलम चलाउने अन्य पत्रकार समेत सम्मानित भएका छन् ।
‘सुरक्षित उत्पादन, विवेकशील उपभोक्ता र जिम्मेवार प्रशासन’ भन्ने नारासाथ आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस २०८२ मनाइएको छ ।
