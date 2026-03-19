रुकुमपूर्वमा ८० रोपनीमा लगाइएको अफिम खेती फडानी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिका–१ मा करिब ८० रोपनीमा लगाइएको अफिम खेती प्रहरीले फडानी गरेको छ।
- जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमपूर्वले यो कारबाहीलाई नियमित नियन्त्रण अभियानको भाग भनेको छ।
- प्रहरीले निगरानी र सचेतनामूलक गतिविधि कडा बनाउने र स्थानीयवासीलाई सूचना दिन आग्रह गरेको छ।
१७ वैशाख, रुकुमपूर्व । रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिका–१ का विभिन्न स्थानमा गरिएको अफिम खेती प्रहरीले फडानी गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम (पूर्वी भाग) र अस्थायी प्रहरी चौकी पाखापानीबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले करिब ८० रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको अफिम खेती नष्ट गरेको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमपूर्वले दुर्गम भूगोल, पहुँचको कठिनाइ र निगरानीको चुनौतीबीच फैलँदै गएको लागुऔषधजन्य वनस्पतिमाथि गरिएको यो कारबाहीलाई प्रहरीले ‘नियमित नियन्त्रण अभियान’ अन्तर्गतको कदम भनेको छ।
प्रहरीले फडानी गरिएको अफिम नष्ट गर्दै सम्भावित दुरुपयोग र अवैध कारोबार रोक्न समयमै कदम चालिएको बताएको छ ।
लागुऔषध नियन्त्रणका लागि निगरानी र सचेतनामूलक गतिविधि अझ कडा बनाइने जनाएको छ। साथै, यस्ता वनस्पति देखिएमा तत्काल सूचना दिन स्थानीयवासीलाई आग्रह गरिएको छ।
