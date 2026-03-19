सुकुमवासी बस्ती हटाएको विषयमा विपक्षी दलले भने- सरकारको रवैयाप्रति आपत्ति छ

सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी नागरिकको पहिचान नगरी, वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी बस्तीमा डोजर लगाएकोप्रति विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १७ गते १२:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विपक्षी दलले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान नगरी वैकल्पिक आवास सुनिश्चित नगरी बस्तीमा डोजर लगाएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
  • आज बिहान बसेको विपक्षी दलको बैठकले सरकारको उक्त कामप्रति आपत्ति र विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • विपक्षी दलले बालबालिका, गर्भवती महिला, सुत्केरी, जेष्ठ नागरिक र विपन्न परिवार बढी प्रभावित भएको बताउँदै संविधानले आवासको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराएको छ।

१७ वैशाख, काठमाडौं । सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी नागरिकको पहिचान नगरी, वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी बस्तीमा डोजर लगाएकोप्रति विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

आज बिहान बसेको विपक्षी दलको बैठकले सरकारको उक्त कामप्रति आपत्ति र विरोध गर्ने निर्णय गरेको हो । कांग्रेस, एमाले र नेकपाको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

‘यतिबेला काठमाडौं उपत्यकासमेत देशका विभिन्न स्थानमा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी नागरिकको छानविन, लगत संकलन र पहिचान नगरी तथा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चिता नगरी बस्ती हटाउने कार्य तीव्र पारिएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ,’ विपक्षी दलको निर्णयमा उल्लेख छ,’हामी सरकारको यो रवैयप्रति आपत्ति र विरोध गर्दछौं । यो अवस्थामा त्यस्ता वस्तीमा बसोवास गर्ने नागरिकहरुमा व्यापक असुरक्षा, भय र त्रासको स्थिति सिर्जना भएको छ ।’

विपक्षी दललर् खासगरी बालवालिका, गर्भवती महिला, सुत्केरी, जेष्ठ नागरिक र विपन्न परिवार बढी प्रभावित भएको बताउँदै संविधानले हरेक नेपालीको आवासको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराएका छन् ।

Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बजेटको तयारी गर्दा विपक्षीलाई वास्ता नगरेको भन्दै आपत्ति

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको तयारीमा विपक्षीको विरोध

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन विपक्षीको माग

बर्डफ्लु नियन्त्रण गरी किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन माग

सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्न विपक्षी दलको माग

वर्षाअघि नै रासायनिक मलको चाँजोपाँजो मिलाउन विपक्षी ३ दलको माग

