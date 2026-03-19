रोल्पा जिप दुर्घटना : गृहमन्त्रालयद्वारा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन

गृहमन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) यादव ढकालको संयोजकत्वमा गठित यस चार सदस्यीय समिति गठन गरेको जनाएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १७ गते २२:००

१७ वैशाख, काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले रोल्पामा २० जनाको ज्यान जानेगरी बिहीबार भएको जिप दुर्घटनाको छानबिन गर्न एक समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सचिवस्तरीय निर्णयबाट छानबिन समिति गठन भएको हो ।

आजै रुकुम पश्चिमबाट रोल्पाको जलजलामा भोलि लाग्ने मेला भर्न जान लागेका यात्रु बोकेका जिप रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका–१ सल्यापस्थित कच्ची सडकखण्डमा दुर्घटनामा परेको थियो । सो दुर्घटनामा २० जनाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ ।

दिनभर सो क्षेत्रमा भारी वर्षा भइरहेको र दुर्घटनाग्रस्त जिप सडकबाट निकै तल खसेकाले उद्धार गर्न कठिनाइ भइरहेको प्रहरीले जनाएको थियो । अहिले साँझ पनि उद्धार रोकेको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ ।

यता गृहमन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) यादव ढकालको संयोजकत्वमा गठित यस चार सदस्यीय समिति गठन गरेको जनाएको छ । सो समितिले अध्ययन गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

छानबिन समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) वीरेन्द्रवीर विश्वकर्मा, सशस्त्र प्रहरी बल रोल्पाका डीएसपी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाका प्रशासकीय अधिकृत सदस्य तोकिएका छन् ।

समितिलाई दुर्घटनाको कारण, कसको लापरवाही वा कमजोरी रह्यो भन्ने पत्ता लगाउनुका साथै आगामी दिनमा यस्ता दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिन कार्यादेश दिएको छ ।

आईजीपी र सीडीओसँग गृहमन्त्रीको ५ घण्टा छलफल, राति गृहमन्त्रालय किन पुगे रास्वपा महामन्त्री ?

सी जिनपिङको पुस्तक जलाएकोमा चीनको चासो, कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

देशभर शान्तिपूर्ण रह्यो मतदान : गृह मन्त्रालय

निर्वाचन सुरक्षाका लागि वडातहसम्मै समन्वय गर्ने गृहको अवधारणा

निर्वाचन आचारसंहिता परिपालनमा कडाइ गर्न गृहको परिपत्र

राष्ट्रिय झन्डाको प्रयोग कानुनबमोजिम गर्नू : गृहमन्त्रालय 

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दबाबमा राष्ट्रपति

उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन

सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित