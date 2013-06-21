सी जिनपिङको पुस्तक जलाएकोमा चीनको चासो, कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

मोरङको मनमोहन टेक्निकल इन्स्टिच्युटमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको ‘द गभर्नेन्स अफ चाइना’ किताब जलाएको विषयमा चीनले दूतावास मार्फत चासो देखाएपछि गृह मन्त्रालयले यसबारे कारबाही अघि बढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।

२०८२ चैत ३ गते १५:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चीनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको किताब जलाएको विषयमा चासो देखाएपछि गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
  • परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित चीनको दूतावासबाट प्राप्त कूटनीतिक पत्रसहित गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
  • गृह मन्त्रालयले मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरीलाई दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ।

३ चैत, काठमाडौँ । मोरङको मनमोहन टेक्निकल इन्स्टिच्युटमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको ‘द गभर्नेन्स अफ चाइना’ किताब जलाएको विषयमा चीनले दूतावास मार्फत चासो देखाएपछि गृह मन्त्रालयले यसबारे कारबाही अघि बढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई असर पुर्‍याउने किसिमको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीमाथि आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएको हो ।

उक्त घटनाको छानबिन तथा कारबाही गर्न काठमाडौंस्थितचीनको दूतावासबाट प्राप्त कूटनीतिक पत्रसहित परराष्ट्र मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

गृहमन्त्रालयले आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पत्राचार गरेको हो । सो घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरीलाई गृहमन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

गृहमन्त्रालय
सम्बन्धित खबर

