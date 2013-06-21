सी जिनपिङको पुस्तक जलाएकोमा चीनको चासो, कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

- चीनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको किताब जलाएको विषयमा चासो देखाएपछि गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
- परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित चीनको दूतावासबाट प्राप्त कूटनीतिक पत्रसहित गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
- गृह मन्त्रालयले मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरीलाई दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ।
३ चैत, काठमाडौँ । मोरङको मनमोहन टेक्निकल इन्स्टिच्युटमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको ‘द गभर्नेन्स अफ चाइना’ किताब जलाएको विषयमा चीनले दूतावास मार्फत चासो देखाएपछि गृह मन्त्रालयले यसबारे कारबाही अघि बढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई असर पुर्याउने किसिमको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीमाथि आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएको हो ।
उक्त घटनाको छानबिन तथा कारबाही गर्न काठमाडौंस्थितचीनको दूतावासबाट प्राप्त कूटनीतिक पत्रसहित परराष्ट्र मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
गृहमन्त्रालयले आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पत्राचार गरेको हो । सो घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरीलाई गृहमन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
