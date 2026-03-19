पाथीभरादेवी मन्दिर पनि भत्काइयो (तस्वीरहरू)

काठमाडौंको बल्खु क्षेत्रका सुकुमवासी बस्तीमा बागमती खोला किनारा अतिक्रमण गरी बनाएका घरटहरा डोजर लगाएर भत्काइएको छ।

कौशल काफ्ले कौशल काफ्ले
२०८३ वैशाख १८ गते १४:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंको बल्खु क्षेत्रका सुकुमवासी बस्तीमा बागमती खोला किनारा अतिक्रमण गरी बनाएका घरटहरा डोजर लगाएर भत्काइएको छ।
  • डोजर चलाउँदा सो क्षेत्रमा रहेको ऊँ श्री पाथीभरादेवी मन्दिर माकुम्लुङ्‍ग समेत भत्काइएको छ।

१८ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौंको बल्खु क्षेत्रका सुकुमवासी बस्तीमा बिहानैदेखि डोजर चलाइएको छ । बागमती खोला किनारा अतिक्रमण गरी सुकुमवासीहरूले बनाएका घरटहरा डोजर लगाएर भत्काइएको छ । घरटहरा भत्काउने क्रममा सो क्षेत्रमा रहेको ऊँ श्री पाथीभरादेवी मन्दिर माकुम्लुङ्‍ग (महाकाली) मगक्लुङ्‍ग (जगतजननी) समेत भत्काइएको छ ।

स्थानीयले मन्दिर नभत्काउन सुरक्षाकर्मीहरूसँग आग्रह गरेका थिए ।

तर प्रहरीले डोजर लगएर मन्दिरमा पनि भत्काइ दिएको स्थानीय बिजुला बिकले बताइन् ।

यसअघि आजै बल्खुस्थित साङ्गे छोइलिङ्ग गुम्बा पनि डोजर लगाएर भत्काइएको थियो

‘हामीले त हाम्रो घर भत्काए पनि मन्दिर नभत्काउन भनेका थियौं । महानगर प्रहरीले हुन्छ पनि भनेको थियो । तर पुलिस (नेपाल प्रहरी) आएपछि भत्काइदियो,’ उनले गुनासो गरिन् ।

स्थानीयका अनुसार यो मन्दिर १९ वर्षअगाडि बनाइएको थियो । माता बताउने पार्वती लामाले यो मन्दिर बनाएकी हुन् ।

पाथीभरादेवी मन्दिर
'क्लियोपेट्रा अवतार' मा रविनाले मनाइन् जन्मदिन

टेलिकमको सर्भर ह्याक गर्ने कर्मचारी नै जोडिए ई–बिडिङ ह्याकमा

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल आजबाट अवकाशमा

'संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशको परीक्षण गर्ने ठाउँ दिएको छैन'

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकले घडेरी किन्न डेढ करोडसम्म ऋण पाउने

रोप्नुअघि नै प्रमुख बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने

