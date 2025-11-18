सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकले घडेरी किन्न डेढ करोडसम्म ऋण पाउने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकहरूले घरेडी किन्न १ करोड ५० लाख रूपैयाँसम्म ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउने भएका छन्।
- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजमी यादवले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा उक्त कर्जाबारे जानकारी दिनुभएको छ।
- कोषमा नियमित १८ महिनासम्म मासिक योगदान गर्नुपर्ने र योगदानको आधारमा ऋण प्रदान गरिने कोषका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीले बताए।
१८ वैशाख, काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिकहरूले घरेडी किन्नका लागि १ करोड ५० लाख रूपैयाँसम्म ऋण पाउने भएका छन् । कोषले पहिलो पटक श्रमिकलाई घडेरी कर्जाको योजना अघि सारेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजमी यादवले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा उक्त कर्जाबारे जानकारी दिएका हुन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका श्रमिकहरूले घडेरी खरिद गर्नका लागि ६ प्रतिशत ब्याजदरमा १ करोड ५० लाखसम्म नियमानुसार सापटी लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री यादवले बताए ।
कोषका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीका अनुसार कोषले हाल घर कर्जा, घर निर्माण कर्जा, शैक्षिक कर्जा लगायतका सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले गरेको योगदानका आधारमा अधिकतम १ करोड ५० लाख रूपैयाँसम्म ६ प्रतिशत ब्याजदरमा घडेरी किन्नका लागि कर्जाको व्यवस्था गरेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
त्यसका लागि कोषमा नियमित रूपमा १८ महिनासम्म आबद्ध भएर मासिक रूपमा योगदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । श्रमिकले कोषमा योगदान गरेको रकमको आधारमा उक्त अधिकतमसम्म ऋण प्रदान गरिने उनले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4