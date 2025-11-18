राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी सेवा आंशिक रूपमा अवरुद्ध

राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी सेवा आंशिक रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २३ गते १४:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले २१ वैशाखदेखि राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्राविधिक समस्या आएपछि सेवा आंशिक रूपमा अवरुद्ध भएको जनाएको छ।
  • विभागले मर्मत कार्य पूरा नभएसम्म नयाँ इनरोल गर्दा आउने राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर भ्यालिडेट सेवा अवरुद्ध हुने जनाएको छ।
  • राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण सच्याउने, जन्म दर्ता गर्दा एनआईएन जेनेरेट हुने सेवा र सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नवीकरणमा बायोमेट्रिक रुजु सेवा समेत अवरुद्ध हुने विभागले खुलाएको छ।

२३ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी सेवा आंशिक रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

२१ वैशाखदेखि राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्राविधिक समस्या आएका कारण सेवा आंशिक रूपमा अवरुद्ध भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।

विभागले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको मर्मत कार्य जारी रहेकोले उक्त कार्य पूरा नभएसम्म नयाँ इनरोल गर्दा आउने राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई प्रणालीले भ्यालिडेट सेवा अवरुद्ध हुने जनाइएको छ ।

विभागका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण सच्याउने, जन्म दर्ता गर्दाका बखत राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्राप्त एनआईएन जेनेरेट हुने सेवा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नवीकरण गर्दा बायोमेट्रिक रुजु सेवा र राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली एनआईडीएमआईएससँग अन्तरआबद्धता भएका अन्य सार्वजनिक सेवाहरू अवरुद्ध हुनेछन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरी प्रणालीबाट पहिले भ्यालिडेट भएकाहरूको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध भएका सेवाहरू भने सञ्चालनमा रहेको विभागले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग
पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

