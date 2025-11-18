+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

चितवन राइनोज 2025

40/2 (5.3)
कर्णाली याक्स 2025 va चितवन राइनोज 2025 vs

कर्णाली याक्स 2025

166/3(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

८७ बलमा १२७ रन आवश्यक

चितवन राइनोज 2025

40/2(5.3)
vs

कर्णाली याक्स 2025

166/3(20)
WC Series
चितवन राइनोज 2025
40/2 (5.3)
VS
८७ बलमा १२७ रन आवश्यक
कर्णाली याक्स 2025
166/3 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागको वेबसाइट ह्याक

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २ गते १२:३६

२ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागको वेबसाइट ह्याक भएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव आनन्द काफ्लेले वेबसाइट ह्याक भएको पुष्टि गरे । ‘साइट ह्याक भएको छ । अहिले रिकभर गर्ने काम भइरहेको छ । डाटाहरु सुरक्षित रहेको भन्ने बुझिएको छ’ काफ्लेले अनलाइनखबरसँग भने ।

अहिले उक्त साइट खुल्दैन । कसले कहाँबाट ह्याक गर्‍यो भन्ने अनुसन्धानकै क्रममा रहेको प्रवक्ता काफ्लेले बताए ।

सुरुमा विभागको वेबसाइट खोल्दा दुर्गा प्रसाईंलाई २४ घण्टाभित्र रिहा गर्न माग गरिएको सूचना देखिन्थ्यो । अहिले भने त्यो देखिँदैन ।

हालै निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलनको क्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरणसँग जोडिएको थियो ।

तर ह्याक भएको यो साइटमा भने राष्ट्रिय परिचयपत्रका कुनै पनि विवरणहरु नभएको कर्मचारीहरुले  बताएका छन् । ‘यो नर्मल वेबसाइट हो यहाँ यहाँ रहेका सामान्य डकुमेन्टहरु भने सुरक्षित छन्’ विभागका एक कर्मचारीले भने ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अदालतको फैसलापछि पनि बुटवलको थोक कृषि बजारको टेन्डर खोल्न आलटाल

अदालतको फैसलापछि पनि बुटवलको थोक कृषि बजारको टेन्डर खोल्न आलटाल
कांग्रेसमा महाधिवेशन विवाद: दबाब बढाउँदै विशेष पक्षधर

कांग्रेसमा महाधिवेशन विवाद: दबाब बढाउँदै विशेष पक्षधर
औषधि व्यवसायीहरू आन्दोलित

औषधि व्यवसायीहरू आन्दोलित
सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक

सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक
पेटको क्यान्सरको जोखिम पुरुषलाई दोब्बर, कसरी बच्ने ?

पेटको क्यान्सरको जोखिम पुरुषलाई दोब्बर, कसरी बच्ने ?
तटस्थ सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरूले पार्टी खोलेर चुनाव लड्न मिल्दैन : पूर्वराष्ट्रपति यादव

तटस्थ सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरूले पार्टी खोलेर चुनाव लड्न मिल्दैन : पूर्वराष्ट्रपति यादव

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

नेपाली फिल्मकी ५ सुन्दर पुरानी नायिका

नेपाली फिल्मकी ५ सुन्दर पुरानी नायिका

8 Stories
यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories
दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित