+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

चितवन राइनोज 2025

0/0
कर्णाली याक्स 2025 va चितवन राइनोज 2025 vs

कर्णाली याक्स 2025

166/3(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

चितवन राइनोज 2025

0/0
vs

कर्णाली याक्स 2025

166/3(20)
WC Series
चितवन राइनोज 2025
0/0
VS
कर्णाली याक्स 2025
166/3 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

तटस्थ सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरूले पार्टी खोलेर चुनाव लड्न मिल्दैन : पूर्वराष्ट्रपति यादव

‘निर्वाचन गराउनकै लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा तटस्थ सरकार बनेको हो । यो सरकारमा बसेर चुनाव लड्न पार्टी खोल्ने कुरा राम्रो होइन । यसलाई चुनावी सरकारका मन्त्रीहरूको व्यवहार चुनावी सरकारकै जस्तो हुनुपर्छ,’ पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवले भने ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २ गते १३:३९

२ मंसिर, काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको तटस्थ सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले पार्टी खोलेर चुनाव लड्न नमिल्ने धारणा राखेका छन् । चुनावी सरकारको निष्पक्षताका लागि पनि यो बाटोमा मन्त्रीहरू लाग्न नहुने उनको धारणा छ ।

अनलाइनखबरसँगको विस्तृत अन्तर्वार्तामा उनले अहिले सरकारले गरिरहेको काम राजनीतिक दलहरूका गतिविधिहरूमाथि आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

‘निर्वाचन गराउनकै लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा तटस्थ सरकार बनेको हो । यो सरकारमा बसेर चुनाव लड्न पार्टी खोल्ने कुरा राम्रो होइन । यसलाई चुनावी सरकारका मन्त्रीहरूको व्यवहार चुनावी सरकारकै जस्तो हुनुपर्छ,’ पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवले भने ।

चुनावी सरकारमा सहभागी भएका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले चाहीँ आफू कार्यसमितिमा नदेखिइ उज्यालो नेपाल पार्टी दर्ता गराएका छन् ।

उनको डिजाइनमा पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायको नेतृत्वमा पार्टी दर्ता भइसकेको छ । उक्त पार्टीको अनौपचारिक केन्द्रीय बैठकमा घिसिङ सहभागी भएका थिए ।

पूर्वराष्ट्रपति यादवले अहिलेको समस्याका निकास चुनावबाटै दिन सकिने भएकाले यसलाई दलहरूले भरपुर प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

पूर्वराष्ट्रपति यादवले गत साता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै गएर भेटेका थिए । त्यहाँ उनले सरकारलाई चुनावका लागि सुझाव पनि दिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

२४ भदौको विध्वंस प्रतिगामी र सुनियोजित, एमाले-कांग्रेसका नेता जिम्मेवार : पूर्वराष्ट्रपति यादव

‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमै गएर सल्लाह दिएँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै पार्टीलाई लिएर जान खोज्नुभएको पाएँ । शीर्षस्थ सबै नेताहरूलाई विना भेदभाव भेट्न खोजिरहनुभएको छ,’ उनले भने ।

उनले अहिलेको सरकारले गरेका कामहरूमाथि टिप्पणी गर्ने बेला नभए उल्लेख गर्दै चुनावमा केन्द्रित सरकारलाई सबैले सहयो गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

‘कांग्रेस, एमाले, अहिले बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जस्ता दल र जेनजी मुख्य जिम्मेवारी छन् । यत्रो संघर्ष गरेर संविधान बनाएका दलहरू नै निर्वाचनबाट भागे भने त्यो आफ्नो कर्तव्यबाट अलग भएको हुन्छ,’ पूर्वराष्ट्रपति यादवले भने ।

एमाले चुनावमा सहभागी हुन आनाकानी गरिरहेको विषयलाई पनि पूर्वराष्ट्रपति यादवले रुचाएका छैनन् ।

‘एमालेलाई मेरो सल्लाह छ अब अलमल गर्नुभएन । लोकतन्त्रमा एमाले पार्टी र नेताहरूको व्यक्तिगत योगदान पनि ठूलो छ । कांग्रेसले पनि घर व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । कांग्रेस जस्तो नेतृत्वदायी अनुभव भएको पार्टीले त झनै अलमल गर्नुभएन,’  उनले भने,’ जनता ताजा जनादेशको पक्षमा छ । कसले हार्छ, कसले जित्छ त्यसको अर्थ छैन, राष्ट्रले जित्छ, संविधानले जित्छ, राष्ट्र ट्र्याकमा आउँछ ।’

पूर्वराष्ट्रपति यादवसँगको विस्तृत अन्तर्वार्ता आज प्रकाशित हुनेछ ।

डा. रामवरण यादव
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्वराष्ट्रपति यादवबीच भेटवार्ता, निर्वाचन तयारीबारे छलफल

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्वराष्ट्रपति यादवबीच भेटवार्ता, निर्वाचन तयारीबारे छलफल
निजी विद्यालय सञ्चालक स्थानीय तह मातहत जान नचाहेकोमा पूर्वराष्ट्रपति असन्तुष्ट

निजी विद्यालय सञ्चालक स्थानीय तह मातहत जान नचाहेकोमा पूर्वराष्ट्रपति असन्तुष्ट
नेपालमा स्वीट्जरल्याण्ड जस्ता हजारौं क्षेत्र ओझेलमा छन् : डा. रामवरण यादव

नेपालमा स्वीट्जरल्याण्ड जस्ता हजारौं क्षेत्र ओझेलमा छन् : डा. रामवरण यादव
यी पूर्वराष्ट्रपति, जसले आफ्नो ओज घटाएनन्

यी पूर्वराष्ट्रपति, जसले आफ्नो ओज घटाएनन्
प्रधानमन्त्री आज मधेश गए, प्रथम राष्ट्रपतिले १४ वर्षअघि चेतावनी दिएका थिए

प्रधानमन्त्री आज मधेश गए, प्रथम राष्ट्रपतिले १४ वर्षअघि चेतावनी दिएका थिए
चुरेदोहनले तराई मरुभूमि बन्दैछ : प्रथम राष्ट्रपति यादव

चुरेदोहनले तराई मरुभूमि बन्दैछ : प्रथम राष्ट्रपति यादव

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories
दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित