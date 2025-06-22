निजी विद्यालय सञ्चालक स्थानीय तह मातहत जान नचाहेकोमा पूर्वराष्ट्रपति असन्तुष्ट

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले शिक्षित जनशक्ति नै राष्ट्रको बृहत् पूँजी भएकाले शैक्षिक उन्नयनमा राज्य र निजी क्षेत्र गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
- डा. यादवले सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने उल्लेख गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र उद्योगको विकासबाट राष्ट्र विकास सम्भव भएको बताए।
- ललितपुर महानगरपालिकाले चार जिपिए प्राप्त गरेका ८६ विद्यार्थीलाई सम्मान गरेको र प्याब्सनका संरक्षक राजेश खड्काले मेहनत निरन्तरता दिन आग्रह गरेको जानकारी दिइयो।
७ भदाै, ललितपुर । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले शिक्षित जनशक्ति नै राष्ट्रको बृहत् पूँजी भएकाले शैक्षिक उन्नयनका निम्ति राज्यका साथै निजी क्षेत्र सदैव गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै उनले सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने बताएका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ललितपुर महानगर समितिद्वारा आज जावलाखेलमा आयोजित एसइई परीक्षा २०८१ मा सर्वोत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई सम्मान गर्दै उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र उद्योगको विकासबाट राष्ट्रको विकास गर्न सकिने बताए ।
संविधानमा स्थानीय तहले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा लिने व्यवस्था गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘तपाईं निजी विद्यालय सञ्चालकहरू पनि स्थानीय तह माताहतमा जान चाहिरहनु भएको छैन, नागरिकप्रति राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुनुपर्छ, कल्याणकारी राज्यको कल्पना संविधानले गरेको छ ।’
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले यस वर्ष ललितपुर महानगरले चार ‘जिपीए’ प्राप्त गरेका ८६ विद्यार्थीलाई सम्मान गरेको बताए ।
प्याब्सनका केन्द्रीय संरक्षक एवं जेम्स स्कुलका संस्थापक राजेश खड्काले अभिभावक र विद्यार्थीको अथक प्रयासबाट एसइई परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल भएको भन्दै यो मेहनत र लगनशीलतालाई उच्चशिक्षामा पनि निरन्तरता दिन सम्मानित विद्यार्थीलाई आग्रह गरे ।
