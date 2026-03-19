+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सुकुमवासी बस्तीबाट विस्थापित ४१ विद्यार्थीलाई जनविकासमा पढ्ने व्यवस्था

विस्थापित सुकुमवासी राखिएको कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरका विद्यार्थीलाई त्यहीँको जनविकास माध्यमिक विद्यालयमा पठनपाठनको वातावरण मिलाइएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २४ गते १७:४७
फाइल तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका ४१ सुकुमवासी विद्यार्थीलाई बल्खुस्थित जनविकास माध्यमिक विद्यालयमा पढाउने वातावरण मिलाइएको छ।
  • काठमाडौं महानगरले विद्यार्थीको स्कुल ड्रेसको नाप लिइसकेको र हालसम्म ३५ जनाको नाप लिइसकेको जनाएको छ।
  • कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा हाल १९२ जना छन्, जसमा ७७ पुरुष, ५० महिला, ३४ बालक र ३१ बालिका रहेका छन्।

२४ वैशाख, काठमाडौं । विस्थापित सुकुमवासी राखिएको कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरका विद्यार्थीलाई त्यहीँको जनविकास माध्यमिक विद्यालयमा पठनपाठनको वातावरण मिलाइएको छ ।

अहिले राधास्वामी सत्संगमा राखिएका ४१ विद्यार्थीलाई त्यहाँ पढाउने वातावरण मिलाइएको हो ।

काठमाडौंको बल्खुमा रहेको उक्त विद्यालयमा सुकुमवासी विद्यार्थीलाई पठनपाठनको वातावरण मिलाउन थालिएको काठमाडौं महानगरले जनाएको छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा खटिएका महानगर प्रहरीका अनुसार हालसम्म ४१ जना विद्यार्थीको नाम पठनपाठनको लागि संकलन गरिएको छ ।

विद्यार्थीको स्कुल ड्रेसको नापसमेत पनि लिन थालिएको छ । अहिलेसम्म ३५ जना विद्यार्थीको ड्रेसको नाप लिइसकिएको छ ।

पठनपाठनबाट विद्यार्थी बञ्चित नहुन् भनेर तत्कालको लागि यो व्यवस्था गरिएको महानगरले जनाएको छ ।

उक्त होल्डिङ सेन्टरमा १९२ जना छन्, जसमा ७७ पुरुष, ५० महिला, ३४ बालक र ३१ बालिका रहेका छन् ।

सुकुमवासी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

९ दिनमा काठमाडौंका १६ बस्तीका १५ हजार बढी विस्थापित

९ दिनमा काठमाडौंका १६ बस्तीका १५ हजार बढी विस्थापित
बुटवलमा भूमिहीनको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

बुटवलमा भूमिहीनको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)
कतारमा छोरीको तीन महिनादेखि तलब छैन, यता घर ढल्यो

कतारमा छोरीको तीन महिनादेखि तलब छैन, यता घर ढल्यो
सुकुमवासी रहेका होल्डिङ सेन्टरको स्थलगत अवलोकन गर्ने संसदीय समितिको निर्णय

सुकुमवासी रहेका होल्डिङ सेन्टरको स्थलगत अवलोकन गर्ने संसदीय समितिको निर्णय
सरकारको डोजर अभियानमा लाग्दैछ ‘ब्याक गियर’

सरकारको डोजर अभियानमा लाग्दैछ ‘ब्याक गियर’
बस्ती हटाउन खोजे प्रतिवाद गर्ने रुपन्देहीका भूमिहीनहरूको चेतावनी

बस्ती हटाउन खोजे प्रतिवाद गर्ने रुपन्देहीका भूमिहीनहरूको चेतावनी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?
हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?
जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने
पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर
एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी
सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित