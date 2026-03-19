बस्ती हटाउन खोजे प्रतिवाद गर्ने रुपन्देहीका भूमिहीनहरूको चेतावनी

उनले उचित विकल्पबिना बस्ती खाली गराउने कार्य भए सशक्त प्रतिकार हुने चेतावनी दिए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २२ गते १८:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी संघर्ष समितिले रुपन्देहीमा बस्ती नहटाउन दबाब दिन बुटवलमा विरोध प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ।
  • संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले केन्द्र सरकारको निर्देशनमा बस्ती खाली गराउन थालेपछि जिल्लाभर आतंक फैलिएको आरोप लगाएका छन्।
  • संघर्ष समितिले २४ वैशाखमा वृहत विरोध प्रदर्शन गरी स्थानीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र जबरजस्ती भए सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ।

२२ वैशाख, बुटवल । रुपन्देहीमा सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी बस्ती नहटाउन दबाब दिन बुटवलमा प्रदर्शन गर्ने भएका छन् ।

नेपाल भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी संघर्ष समितिले मंगलबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी बिना विकल्प बस्ती खाली गर्ने कार्य भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न दबाब दिन विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको जनाएको छ ।

संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले केन्द्र सरकारको ठाडो निर्देशनमा रुपन्देहीका कतिपय पालिकाहरुले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बस्ती खाली गराउन थालेकाले जिल्लाभर आतंक फैलिएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले उचित विकल्पबिना बस्ती खाली गराउने कार्य भए सशक्त प्रतिकार हुने चेतावनी दिए ।

सरकारले पहिला वास्तविक भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान गरेर विगतका सरकारको पालामा भूमि आयोगले व्यवस्था गरे अनुसार व्यवस्थापन गर्न उनको माग छ ।

अहिलेको सरकार विगतका सरकारको अविछिन्न उत्तराधिकारी भएकाले विगतका सरकार र भूमि आयोगले गरेका कामहरुको स्वामित्व अहिलेको सरकारले लिनुपर्ने पौडेलले माग गरे ।

संघर्ष समितिका सल्लाहकार विरेन्द्र विकले विगतका सरकारको कमजोरीका कारण वर्षौंसम्म जोतभोग र बसोबास गरेका व्यक्तिले लालपूर्जा पाउन नसकेको भन्दै अहिलेको सरकारले विस्थापित गर्ने नभई लालपूर्जा दिनुपर्ने माग गरे ।

२४ गतेको वृहत विरोध प्रदर्शनपछि स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र त्यति गर्दा पनि जबरजस्ती गरिए सशक्त प्रतिवाद गर्ने विकले चेतावनी दिए ।

रुपन्देहीमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी गरी करिब ८० हजार परिवार रहकेो हालै विघटित भूमि समस्या समाधान आयोगको तथ्यांक छ ।

‘गरिबलाई बाँच्न दे’ भन्दै बुटवलमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

एक दिन समय नदिई भत्काइए बुटवलमा घर–टहरा

बुटवलका एक दर्जन टहरामा चल्यो डोजर

गर्भवती मृत्यु प्रकरण : दुई क्लिनिक सिल, डा. रुपाखेती निलम्बित

गर्भपतन गराउन नर्सिङ होम र क्लिनिक धाउँदा-धाउँदै २९ वर्षीया महिलाको गयो ज्यान

व्यवसायीमाथि नगर प्रहरीको बल प्रयोग

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

केरलामा पनि कम्युनिस्ट खुम्चिए, ४९ वर्षपछि भारत वामपन्थी सरकारविहीन

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

