संवैधनिक परिषद्को निर्णय स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा : डा. डिला संग्रौला

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २५ गते ९:३३

  • नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री डा. डिला संग्रौलाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्को न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसलाई स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा भनेकी छन्।
  • संग्रौलाले वरिष्ठताको परम्परा मिचेर चौथो वरीयताका न्यायाधीश सिफारिस गर्नु विधिको शासनमाथि प्रहार भएको बताएकी छन्।
  • उनीहरूले न्यायपालिकालाई आफ्नो अनुकूल बनाउने र सेटिङ चलाउने कदम संवैधानिक नमान्नुपर्ने र सबैले यसको विरुद्ध डटेर उभिनुपर्ने उल्लेख गरेकी छन्।

२५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री डा. डिला संग्रौलाले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको संवैधनिक परिषद्को निर्णयलाई स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा भनेकी छन् ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा स्थापित वरिष्ठताको परम्परा मिचेर चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई सिफारिस गरिएपछि उनले यस्तो आरोप लगाएकी हुन् ।

‘स्थापित वरिष्ठताको परम्परा मिच्दै चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई सिफारिस गरिनु विधिको शासनमाथि सिधै प्रहार हो,’ संग्रौलाले भनेकी छन्, ‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्को यो निर्णय स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो ।’

उनले न्यायपालिकालाई आफ्नो अनुकूल बनाउने र ‘सेटिङ’ चलाउने सरकारको कदमलाई संवैधानिक मान्न नसकिने पनि उल्लेख गरेकी छन् । न्यायालयको गरिमा जोगाउन परिषद्को निर्णयविरूद्ध सबै डटेर उभिनु पर्ने सहमहामन्त्री संग्रौलाको भनाइ छ ।

‘न्यायपालिकालाई आफ्नो अनुकूल बनाउने र सेटिङ चलाउने यस्ता कुनै पनि कदम संवैधानिक मान्न सकिन्न,’ उनले एक्समा लेखेकी छन्, ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत पनि भएको छ । न्यायालयको गरिमा जोगाउन यसका विरुद्धमा सबै डटेर उभिनु पर्छ ।’

डा. डिला संग्रौला संवैधानिक परिषद्
राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

