पाँचथरमा गुञ्जियो ‘प्रमोद एन्ड परम्परा’, स्टेजमै लगाइदिए सिलाम साक्मा (तस्वीर)

काठमाडौं । पाँचथरको यासोक बजारमा गायक प्रमोद खरेलसहित उनको ब्यान्ड ‘प्रमोद एन्ड परम्परा’ ले भव्य सांगीतिक प्रस्तुति दिएको छ । लिम्बु समुदायको बाहुल्यता रहेको यासोकमा आयोजित कन्सर्टमा हजारौं दर्शक सहभागी थिए ।
स्थानीय फुटबल मैदानमा आयोजित कार्यक्रम राति ११ बजेदेखि सुरु भएर १ बजेर ३० मिनेटसम्म चलेको थियो । लगातार दुई घण्टासम्म ब्यान्डले आफ्ना चर्चित गीतहरू प्रस्तुत गर्दा दर्शकले नाचेर साथ दिएका थिए । हरेक गीतपछि मैदानभरि ‘वान्स मोर, वान्स मोर’ को आवाज गुञ्जिएको थियो ।
ब्यान्डका सदस्यहरू दिउँसो नै यासोक पुगेका थिए । धरान, धनकुटा हुँदै तमोर करिडोरबाट करिब चार घण्टाको उकालो यात्रा पार गरेर टोली कार्यक्रमस्थल पुगेको जनाइएको छ ।
कन्सर्टपछि गायक खरेलले दर्शकप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले गीत गाउने क्रममा आफू लिम्बु समुदायबीच आएको प्रसंग उठाएको बताए । आफ्नो पुख्र्यौली घर ताप्लेजुङ रहेको र बुवा पनि त्यहीँ जन्मिएको उल्लेख गर्दै उनले लिम्बु संस्कृतिसँग आत्मीय सम्बन्ध रहेको सुनाए ।
स्थानीयले सिलाम साक्मा लगाइदिने आशा आफूले राखेको र स्थानीयको तयारीसमेत रहेकाले कार्यक्रममै आएर सम्मानस्वरूप सिलाम साक्मा लगाइदिएको बताए ।
प्रमोदका अनुसार दर्शकको उत्साह निकै उल्लेखनीय थियो । दुई घण्टा लगातार प्रस्तुति हुँदासमेत दर्शकले थप गीतको माग गरिरहे । तीनदेखि चार घण्टा हिँडेरसमेत दर्शक कार्यक्रम हेर्न आएको देख्दा आफूहरू भावुक भएको उनले बताए ।
पछिल्लो समय ‘प्रमोद खरेल एन्ड परम्परा’ ब्यान्डले देश तथा विदेशमा सांगीतिक टूरलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।
