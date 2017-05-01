+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

85/10 (19.1)
लुम्बिनी लायन्स 2025 va सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

86/4(8.6)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Lumbini Lions won by 6 wickets

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

85/10(19.1)
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

86/4(8.6)
WC Series
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
85/10 (19.1)
VS
Lumbini Lions won by 6 wickets
Won लुम्बिनी लायन्स 2025
86/4 (8.6)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

हजारौं दर्शकमाझ धनगढीमा गुञ्जियो ‘प्रमोद एण्ड परम्परा’ (तस्वीर)

बेलुका ६ बजे नै महोत्सव सकिने भएपनि दर्शकले चिसोको पर्वाह नगरि बेलुका सवा ७ बजेसम्म ‘प्रमोद एण्ड परम्परा’ लाई धैयपूर्वक सुने र संगीतमा झुमे ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २७ गते २०:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गायक प्रमोद खरेल र उनको ब्याण्ड ‘प्रमोद एण्ड परम्परा’ सुदुरपश्चिम महोत्सवमा १८ हजारभन्दा बढी दर्शकमाझ धनगढीमा प्रस्तुति दिए।
  • प्रमोद खरेलले अस्वस्थता बाबजुद दुई घण्टा लगातार गाएर दर्शकको साथ पाएको बताए।
  • ब्याण्डले नयाँ गीत 'सलल कर्णाली' सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ र अमेरिका तथा अस्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय टूर गर्ने योजना छ।

काठमाडौं । गायक प्रमोद खरेल र उनको ब्याण्ड ‘प्रमोद एण्ड परम्परा’ धनगढी बजारमा हजारौं दर्शकमाझ गुञ्जिएको छ ।

त्यहाँ आयोजना भैरहेको सुदुरपश्चिम महोत्सवमा ब्याण्डले शुक्रबार बेलुका भब्य प्रस्तुति दियो । धनगढी उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित महोत्सवमा ब्याण्डलाई सुन्न १८ हजार भन्दा धेरै दर्शक सहभागी रहेको जनाइएको छ ।

बेलुका ६ बजे नै महोत्सव सकिने भएपनि दर्शकले चिसोको पर्वाह नगरि बेलुका सवा ७ बजेसम्म ‘प्रमोद एण्ड परम्परा’ लाई धैयपूर्वक सुने र संगीतमा झुमे ।

‘दर्शक सवा ७ सम्म बसिदिनुभयो । खुसी लाग्यो’ खरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ब्याण्डलाई एकदमै माया र साथ दिनुभयो ।’ उनका अनुसार वर्षौंदेखि महोत्सव आयोजना भैरहेपनि, कुनै ब्याण्डले प्रस्तुति दिएको भने यो पहिलो अवसर हो ।

अस्वस्थताको बाबजुद प्रस्तुति दिन प्रमोद पश्चिम नेपालको एक मुख्य सहरमा पुगेका थिए । उनको स्वास्थ्य स्थिती प्रतिकूल बनेपछि हालै सुनवलको कन्सर्ट रोकिएको थियो ।

‘अस्वस्थ हुँदाहुँदै पनि मैले कसरी गाउँछु होला भन्ने भैरहेको थियो, घाँटी एकदमै बसेको थियो । दर्शकको साथ हुटिङ यस्तो थियो कि मलाई कठिनाइ हुँदाहुँदै पनि मैले कन्सर्ट सकेँ’ उनी सुनिए, ‘२ घण्टा लगातार गाइरहेँ । दर्शकले धेरै साथ दिनुभयो ।’

त्यहाँको महोत्सवमा पहिलोपटक कुनै ब्याण्डले प्रस्तुति दिन लागेको भन्ने कुरा सुनाउँदा आफूहरू सुरुदेखि नै उत्साहित रहेको प्रमोदले बताए ।

यसबाहेक, ब्याण्ड नयाँ गीत रिलिजको तयारीमा छ । हालै रेकर्ड भएको गीतलाई अर्को साता सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।

नयाँ गीतबारे प्रमोदले भने, ‘सलल कर्णाली बोलको गीत चाहिँ अलिकति फरक छ । प्रतीक्षा गर्नुहोला । कर्णालीको धेरै कुरा हामीले समेट्ने प्रयास गरेका छौं ।’

यसबाहेक, ब्याण्डले अमेरिका र अस्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय टूर गर्ने तयारी गरिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनको कारण ब्याण्डको अस्ट्रेलिया टूर बीचमै रोकिएको थियो । त्यसलाई निरन्तरता दिने तयारी छ ।

ब्याण्डको लिड भोकलिस्टमा प्रमोद स्वयम छन् । लिड गिटारिस्टमा देवाशिष तामाङ, बेस गिटारमा कुशल थापा, किबोर्डमा राहुल भुजेल, ड्रममा भुपेन रसाइली, मादल जेपी जोशी र बाँसुरीमा संजीव मैनाली छन् ।

प्रमोद एण्ड परम्परा प्रमोद खरेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमालेलाई अन्य दलहरूको सन्देश– एक्लै हिँडेर गन्तव्यमा पुगिँदैन

एमालेलाई अन्य दलहरूको सन्देश– एक्लै हिँडेर गन्तव्यमा पुगिँदैन
एमाले नेतृत्वबारे प्रतिनिधि : पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको पक्षमा

एमाले नेतृत्वबारे प्रतिनिधि : पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको पक्षमा
एमाले कार्यकर्ताले ठूलो भीड देखाउन खोजेको तस्वीर ‘फेक’

एमाले कार्यकर्ताले ठूलो भीड देखाउन खोजेको तस्वीर ‘फेक’
महाधिवेशनको मौका : जुम्लामा बनेको गाँजाका लुगादेखि चिया र चिप्सको व्यापारसम्म

महाधिवेशनको मौका : जुम्लामा बनेको गाँजाका लुगादेखि चिया र चिप्सको व्यापारसम्म
एमाले महाधिवेशन : मनमोहनजस्ता देखिने बिसी, ह्वीलचियरबाटै क्लस्टर खोज्दैछन् गौतम

एमाले महाधिवेशन : मनमोहनजस्ता देखिने बिसी, ह्वीलचियरबाटै क्लस्टर खोज्दैछन् गौतम
सल्लाघारीको सभाबाट ओलीको प्रश्न-एमालेमाथि प्रहार किन ?

सल्लाघारीको सभाबाट ओलीको प्रश्न-एमालेमाथि प्रहार किन ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित