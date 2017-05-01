+
+
एमालेलाई अन्य दलहरूको सन्देश– एक्लै हिँडेर गन्तव्यमा पुगिँदैन

एमाले महाधिवेशनमा शुभकामना दिन गएका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको संविधानको निरन्तरता र नेपालको दिगो विकासका लागि सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

रघुनाथ बजगाईं
२०८२ मंसिर २७ गते २०:१२

२७ मंसिर, काठमाडौं । एमालेको ११औं महाधिवेशनलाई शुभकामना दिन भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित खुल्लाचौर पुगेका अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले वर्तमान नेपालको राजनीतिक अवस्थाको आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरे ।

२३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । उक्त आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । प्रतिनिधिसभाबाटै अर्को सरकार बन्न सकेन ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा २७ भदौमा अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएर आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।

पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको चित्रण गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको संविधानको निरन्तरता र नेपालको दिगो विकासका लागि सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

एमालेले शुभकामना मन्तव्यका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बोलाएको थियो । तर, देउवाले आफू कार्यवहाक दिएर बसेको भन्दै कार्यवहाक सभापति पूर्णबहादुर खण्ड्कालाई पठाए ।

शुभकामना मन्तव्यको सुरुमै खड्काले एमालेसँग कांग्रेसको सहकार्य स्मरण गरे । ‘नेकपा एमाले कांग्रेस सँगको समय–समयको सहयात्री दल हो’ खड्काले भने, ‘जब लोकतन्त्रमाथि कुनै निरंकुशता वा अस्थिरताको कालो बादल मडाररिन्छ तब कांग्रेस, एमाले र अन्य लोकतान्त्रिक दल एक ठाउँमा उभिएर प्रतिवाद गर्ने गरेका छौं ।’

२३ र २४ भदौको जेनजीको आन्दोलनपछि मुलुक राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चिततामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘त्यसकारण पनि लोकतान्त्रिक दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक छ ।’

जेनजी पुस्ता वा नवयुवाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनसहितको समृद्ध नेपाल चाहेको भन्दै उनले युवाहरूको भावना बमोजिम लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले गल्ति नदोहोर्‍याउने संकल्पसहित जनतामा जानुपर्नेमा जोड दिए ।

‘हामी विगतमा गरेका राम्रा कुराहरू जनताको नासोका रुपमा सुम्पेका छौं भने विगतमा गरेका कमजोरीहरू, हामीबाट भएका त्रुटिहरूलाई सुधार्दै सच्चिँदै गल्तिहरू नदोहोर्‍याउने संकल्प गर्दै सुध्रिन्छौं भन्दै जनताको बीचमा जानुपर्छ’ उनको आग्रह छ ।

खड्का अगाडि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बोलेका थिए । अध्यक्ष ओलीले सरकार चुनाव गराउनेतिर नरहेको र प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनामा जानुपर्ने भनेर यसका लागि अनय दलहरूसँग समेत सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै आह्वान गरेका थिए ।

तर, कांग्रेसका कार्यवहाक सभापति खड्काले नयाँ शक्तिहरूलाई समेत समेटेर र नयाँ शक्तिहरूलाई समेत लोकतान्त्रिक बाटोमा सँगै लिएर जानुपर्ने सन्देश दिने प्रयास गरे ।

उनले भनेका छन्, ‘संघीय लोकतान्त्रक गणतन्त्रको रक्षाको लागि संविधान निर्माण गर्दाका दलहरू, नयाँ दल र जेनजी पुस्तालाई समेत समेटेर अगाडि बढ्ने संकल्प गर्दछौं ।’

देव गुरुङले सम्झिए– नेकपा

एमालेले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बोलाएको थियो । तर, पार्टीको एकता सन्देश सभा सुर्खेतमा रहेको भन्दै प्रचण्ड उपस्थित भएनन् र नेता देव गुरुङलाई पठाए ।

गुरुङले पनि नयाँ शक्तिसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । बरु एमालेको तर्फबाट समेत कम्युनिस्टहरूको एकताका लागि पहल हुन आवश्यक रहेको आग्रह गरे ।

‘बिडम्बना नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विघटित छ । विघटित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाइ एक्तावद्ध गरेर समाजवादी प्रणालीमा पुग्न सकिन्छ’ गुरुङले भने ।

एमाले महाधिवेशन नेकपा एमाले
लेखक
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्यूरोमा आबद्ध बजगाईं संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
प्रतिक्रिया
एमाले नेतृत्वबारे प्रतिनिधि : पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको पक्षमा

एमाले नेतृत्वबारे प्रतिनिधि : पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको पक्षमा
महाधिवेशनको मौका : जुम्लामा बनेको गाँजाका लुगादेखि चिया र चिप्सको व्यापारसम्म

महाधिवेशनको मौका : जुम्लामा बनेको गाँजाका लुगादेखि चिया र चिप्सको व्यापारसम्म
सल्लाघारीको सभाबाट ओलीको प्रश्न-एमालेमाथि प्रहार किन ?

सल्लाघारीको सभाबाट ओलीको प्रश्न-एमालेमाथि प्रहार किन ?
एमालेको साढे सात दशक लामो वैचारिक र नेतृत्वको संघर्ष यात्रा

एमालेको साढे सात दशक लामो वैचारिक र नेतृत्वको संघर्ष यात्रा
एमाले महाधिवेशनमा लिङ्देन- अब नयाँ समझदारी कायम गर्नुपर्छ

एमाले महाधिवेशनमा लिङ्देन- अब नयाँ समझदारी कायम गर्नुपर्छ
एघारौं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा ओलीले के भने ? (पूर्णपाठ)

एघारौं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा ओलीले के भने ? (पूर्णपाठ)

