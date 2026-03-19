जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त प्रधानमन्त्री कार्यालय मर्मत गरिँदै (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आगजनी र तोडफोडबाट क्षति पुगेको थियो।
- सिंहदरबारका प्राय: सबै मन्त्रालय ध्वस्त भएका थिए र अहिले ती संरचना हटाएर नयाँ निर्माण र रंगरोगनको काम धमाधम भइरहेको छ।
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अहिले गृहमन्त्रालयका लागि निर्माण गरिएको भवनमा सारिएको छ।
३ वैशाख, काठमाडौं । गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धमाधम मर्मत भइरहेको छ ।
तोडफोड र आगजनीबाट क्षति भएका संरचना हटाएर निर्माणसँगै रंगरोगनको काम जारी छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गृहमन्त्रालयका लागि निर्माण गरिएको भवनमा सारिएको छ। जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिंहदरबारका प्राय: सबैजसो मन्त्रालय ध्वस्त भएका थिए ।
