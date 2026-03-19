प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुँ भन्दै वडासचिव धम्क्याउने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न निर्देशन

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाम लिएर दैलेखका एक वडा सचिवलाई धम्क्याउने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २ गते १५:०८

२ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाम लिएर दैलेखका एक वडा सचिवलाई धम्क्याउने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

दैलेखको दुल्लु नगरपालिका वडा नम्बर १३ का वडासचिव कमल भण्डारीलाई प्रकाश खड्का नाम गरेका व्यक्तिले ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुँ’ भन्दै फोनमार्फत अत्यन्त असभ्य भाषामा धाकधम्की दिएको अडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।

सोही घटनाबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै ती व्यक्तिलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले शनिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारी थर्काउने खड्कालाई कारबाही गर्न भनिसकेको जनाएका हुन् ।

‘उक्त घटना सार्वजनिक हुनासाथ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निज प्रकाश खड्कालाई तत्काल कानुनको दायरामा ल्याई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित सुरक्षा एवं अनुसन्धान निकायलाई कडा निर्देशन दिइसकेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू सुशासन, विधिको शासन तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको व्यावसायिक सुरक्षा र उच्च मनोबलका पक्षमा दृढ हुनुहुन्छ ।’

विधिको शासनलाई चुनौती दिने जोकोहीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता पनि विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

‘कुनैपनि व्यक्तिले आफ्नो निजी स्वार्थपूर्तिका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, उहाँको सचिवालय वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाम लिँदै फोनमार्फत वा भेटमा धाकधम्की दिने, बार्गेनिङ गर्ने वा नाजायज दबाब सिर्जना गर्ने कार्य गरेमा त्यस्ता भ्रममा नपर्न र सोको जानकारी तत्काल नजिकको सुरक्षा निकाय वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गराउन कार्यालय सम्पूर्णमा हार्दिक अपिल गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आगामी दिनमा हुनसक्ने यस्ता प्रकृतिका सम्भावित दुरुपयोग र भ्रमबाट बच्नका शङ्कास्पद फोन, सन्देश वा संवादहरूलाई आधिकारिक माध्यमबाट अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय बालेन्द्र शाह
