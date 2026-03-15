एमालेले भन्यो– प्रधानमन्त्रीबाट संसद्लाई छल्ने र अपमान गर्ने काम भयो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्लाई छल्ने, अपमान गर्ने र जनताको मतको उपेक्षा गर्ने आरोप लगाएको छ।
- एमाले सांसद ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्री गम्भीर नबनेको र संविधानको धारा ७६ को १० बमोजिम सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए।
- प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ७९ को नियम ५६ को व्यवस्थालाई अनदेखा गरेको एमालेले आरोप लगाएको छ।
७ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्लाई छल्ने, अपमान गर्ने र जनताको मतको उपेक्षा गर्ने काम गरेको आरोप लगाएको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री विधेयक पेश गर्न समेत नआएको भन्दै विपक्षीहरूले विरोध गरेका छन् । सो बीचमा एमाले सांसद ऐनबहादुर महरले संविधानको धारा ७६ को १० बमोजिम प्रधानमन्त्री गम्भीर नबनेको बताए ।
‘कुरा नियमावलीको होइन, विषय नियतको हो । प्रधानमन्त्रीज्यूको नियत सदनलाई छल्ने, अपमान गर्ने, जनताको मतको उपेक्षा गर्ने छ,’ सांसद महरले भने, ‘संविधानको धारा ७६ को १० बमोजिम सदनप्रति सरकार उत्तरदायी बन्नुपर्ने र जनताको आवाजहरू सुनुवाइ गर्नुपर्छ भनेर भनेका थियौं ।’
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ७९ को नियम ५६ को व्यवस्थालाई अनदेखा गरेको उनले आरोप लगाए
‘यसले प्रधानमन्त्रीलाई थप स्वेच्छाकारी, निरंकुश बाटोमा हिंड्न उत्प्रेरित गरेको छ,’ महरले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4