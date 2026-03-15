मीनबहादुरले दानमा दिएको जग्गा एमालेले फिर्ता गर्ने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ७ गते १५:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङले दानमा दिने प्रस्ताव गरिएको भवन नेकपा एमालेले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • नेकपा एमाले सचिवालय बैठकले दानमा लिने भवनको प्रस्ताव फिर्ता गरी बल्खुमै नयाँ कार्यालय बनाउने निर्णय गरेको छ।
  • एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले मदन–आश्रित दिवसको अवसरमा बल्खुमै केन्द्रीय कार्यालय बन्ने घोषणा गरिसकेका छन्।

७ जेठ, काठमाडौ । एमालेले  व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङले  आफ्नो तर्फबाट अनुदानमा बनाइिदने कार्यालय भवन नलिने भएको छ । जग्गा दानसहित  भवन दिने गुरुङको प्रस्तावलाई नेकपा एमालेले धन्यावादसहित फिर्ता गर्ने भएको छ ।

सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावमा गुरुङबाट दानमा लिने भनिएको भवनको प्रस्ताव फिर्ता गरेर बल्खुमै कार्यालय बनाउने उल्लेख छ ।

‘कलंकीमा भवन निर्माणको प्रस्ताव गर्ने दाता (मीनबहादुर गुरुङ दम्पत्ति) लाई धन्यवाद सहित उहाँहरूको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने र अब नयाँ कार्यालय भवन मदननगर, बल्खुमै निर्माण गर्ने निर्णय गर्ने,’ एमालेको प्रस्ताव छ ।

गुरुङले दानमा दिने भनेको भवनको शिल्यान्यास ०८१ असोजमा ओली र गुरुङ दम्पतीले गरेका थिए । तर उक्त भवन निर्माण भएको थिएन ।

सचिवालय बैठकले अब बल्खुमै केन्द्रीय कार्यालय बनाउने प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ । मदन–आश्रित दिवसको अवसर पारेर महासचिव शंकर पोखरेलले बल्खुमै कार्यालय बन्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

मीन गुरुङको दानबाट निःशब्द एमाले

व्यावसायी गुरुङबाट दानमा जग्गा लिएर उनकै सौजन्यमा भवन पनि बनाउने  निर्णयले एमालेमा ठूलो विवाद निम्त्याएको थियो । यही विषयलाई लिएर प्रश्न उठाउने नेताहरू विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनामाथि एमालेले अनुशासनको कारबाही गरेको थियो ।

संसद्‌मा विपक्षीको नाराबाजी, पेलेरै अघि बढे सभामुख (लाइभ)

मधेश प्रदेश जसपा नेपाल संसदीय दलको नेतामा यादवले पाए निरन्तरता

पूर्वतयारी नभएका खुद्रे आयोजना बजेटमा नराख्न पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको सुझाव

इबोला प्रकोपको कारण रोकियो कंगोको विश्वकप प्रशिक्षण

सभामुखले दुईपटक भेटे, संसद्‌ जान तयार भएनन् प्रधानमन्त्री

रास्वपाले काठमाडौं महानगर समिति चयनका लागि जेठ १८ गते अधिवेशन गर्ने

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

