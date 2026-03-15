सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

फेसन :

लन्डनमा नेपाली डिजाइनर संयुक्तालाई ‘वेडिङ बुटिक अफ द इयर’ उपाधि

नवीन पोखरेल नवीन पोखरेल
२०८३ जेठ ७ गते १५:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली मूलकी बेलायती डिजाइनर संयुक्ता श्रेष्ठले लन्डन वेडिङ अवार्ड्स २०२६ अन्तर्गत 'वेडिङ बुटिक अफ द इयर' पुरस्कार जित्नुभएको छ।
  • उहाँको बुटिकले नवप्रवर्तन, दिगोपन र सामाजिक उत्तरदायित्वका कारण यो सम्मान प्राप्त गरेको हो।
  • संयुक्ताले भनिन्, 'म विचारले डिजाइनर र भावनाले कलाकार हुँ, तर एक बेहुलीको सपनालाई साकार बनाउनु नै मेरो कलाको वास्तविक गन्तव्य हो।'

लन्डन । डेढ दशकदेखि वातावरणमैत्री फेसन प्रवर्द्धन गर्दै आएकी नेपाली मूलकी बेलायती डिजाइनर संयुक्ता श्रेष्ठ ‘लन्डन वेडिङ अवार्ड्स २०२६’ अन्तर्गत सर्वोच्च उपाधि ‘वेडिङ बुटिक अफ द इयर’ बाट सम्मानित भएकी छन् ।

मे १३ मा आयोजित विशेष समारोहमा श्रेष्ठको बुटिकलाई उक्त विधाको विजेता घोषणा गरिएको हो । सार्वजनिक मतदान र उद्योग विशेषज्ञको मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदान गरिएको यो सम्मानले श्रेष्ठको फ्ल्यागशिप बुटिकलाई नवप्रवर्तन, दिगोपन र सामाजिक उत्तरदायित्वको विश्वस्तरीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरेको छ ।

सन् २०११ देखि लन्डनको फेसन क्षेत्रमा सक्रिय श्रेष्ठले वातावरणमैत्री फेसनको अवधारणा खासै चर्चामा नआएको समयमा नै आफ्नो इको-फ्रेन्डली ब्रान्ड सुरु गरेकी थिइन् । उनले तयार पारेका डिजाइनहरू १६औँ शताब्दीदेखिका एक लाखभन्दा बढी ऐतिहासिक सामग्री संग्रहित विश्वप्रसिद्ध ‘फेसन म्युजियम’ मा समेत सुरक्षित राखिएका छन् ।

ब्रान्ड स्थापना भएयता श्रेष्ठले हरेक वर्ष विभिन्न प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार र सम्मान प्राप्त गर्दै आएकी छन् । बेलायतको करिब १० अर्ब पाउन्ड बराबरको वेडिङ उद्योगमा यो अवार्डलाई सांस्कृतिक र प्रतीकात्मक रूपमा महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

महिला संस्थापकले नेतृत्व गरिरहेको यो उद्योगमा बेहुलीको जीवनको विशेष क्षणलाई संवेदनशीलता र समानुभूतिसहित प्रस्तुत गर्ने अभ्यासलाई उच्च महत्व दिइन्छ । विश्वका ठूला फेसन हाउस उत्पादन प्रक्रिया र वातावरणीय प्रभावका कारण आलोचनामा परिरहेका बेला संयुक्ताको फ्ल्यागशिप बुटिकले ‘शून्य-फोहोर’, दिगो तथा परिष्कृत शैली र सामाजिक उत्तरदायित्वको सफल उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।

उपलब्धिबारे प्रतिक्रिया दिँदै क्रिएटिभ डाइरेक्टर संयुक्ताले आफ्नो सिर्जना र शिल्पसँग जोडिएको समुदायप्रति आभार व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘म विचारले डिजाइनर र भावनाले कलाकार हुँ । तर एक बेहुलीको सपनालाई साकार बनाउनु नै मेरो कलाको वास्तविक गन्तव्य हो ।’

उनले थपिन्, ‘लन्डनस्थित हाम्रो बुटिक सधैँ सचेत र वातावरणमैत्री सोच भएका बेहुलीका लागि सुरक्षित र आत्मीय स्थान बनेको छ । १५ वर्षदेखि हाम्रो ब्रान्ड दुलहीको अटुट विश्वासकै कारण अघि बढिरहेको छ । यो सम्मान म हाम्रा दुलही, समर्पित टोली र दक्ष महिला शिल्पीको मेहनती हातलाई समर्पित गर्न चाहन्छु ।”

यो सम्मान हालै लन्डन फेसन विकमा प्रदर्शन गरिएको डकुमेन्ट्रीसँग पनि जोडिएको छ । उक्त डकुमेन्ट्रीले संयुक्ताका डिजाइन तयार पार्ने ९५ प्रतिशतभन्दा बढी महिला शिल्पीको मेहनत र उनीहरूले समाजमा पारेको सकारात्मक प्रभावलाई उजागर गरेको थियो ।

वातावरणमैत्री उत्पादन, परम्परागत सीपको संरक्षण, उचित ज्याला र महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै संयुक्ताको ब्रान्डले विश्वस्तरीय नवप्रवर्तन र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सफलतापूर्वक एकै ठाउँमा जोडेको छ ।

‘लन्डनको यो प्रिमियर बुटिक अवार्ड जितेर संयुक्ताले उच्च फेसन, नवप्रवर्तन र मानवीय सेवाबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेकी छन्,’ कम्पनीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संयुक्ता श्रेष्ठ
लेखक
नवीन पोखरेल

नवीन पोखरेल अनलाइनखबरका लागि बेलायतका संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
मीन गुरुङको प्रस्तावलाई एमालेले धन्यवाद सहित फिर्ता गर्ने

विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल प्रस्ताव

सदनमा प्रधानमन्त्रीको खोजीपछि प्रधानमन्त्री भेट्न पुगे सभामुख

कक्षा १२ को परीक्षा दिएर बसेकालाई 'युथ फिल्म मेकर्स क्याम्प' हुने

जनतासँग बढी कर नलिन सांसदहरूको माग

ज्याद्रो कक्रोज, के मान्छेले अब उसँगै बाँच्नुपर्छ ?

'१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?'

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली 'कोरी बस्टार्ड'

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

