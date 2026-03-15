आर्थिक सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पूर्व अर्थमन्त्री खनालको सुझाव

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ७ गते १७:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सुझाव दिएका छन्।
  • खनालले विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलगाउन र तयारी नभएका खुद्रा तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न सुझाव दिएका छन्।
  • पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले पनि सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।

७ जेठ, काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सुझाव दिएका छन् ।

बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सन्दर्भमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँगको छलफलका क्रममा खनालले आफ्नै नेतृतवमा बनेको सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका हुन् । अन्तरिम सरकारमा उनले अर्थमन्त्री सम्हाल्दै गर्दा प्रतिवेदनमै तोकेर काम अगाडि बढाएका थिए ।

उनले विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलगाउन सुझाव दिए । उनले तयारी नभएका खुद्रा र टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न समेत सुझाव दिए । छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले समेत सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

आर्थिक सुधार प्रतिवेदन रामेश्वर खनाल
पाल्पामा जंगली च्याउ खाएर बिरामी परेका दुई जनाको मृत्यु

फिफा विश्वकप प्लेयर्स टु वाच : क्रिस्टियानो रोनाल्डो

संसद्‌मा विपक्षीको नाराबाजी, पेलेरै अघि बढे सभामुख (लाइभ)

मधेश प्रदेश जसपा नेपाल संसदीय दलको नेतामा यादवले पाए निरन्तरता

पूर्वतयारी नभएका खुद्रे आयोजना बजेटमा नराख्न पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको सुझाव

इबोला प्रकोपको कारण रोकियो कंगोको विश्वकप प्रशिक्षण

'१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?'

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली 'कोरी बस्टार्ड'

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

