आर्थिक सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पूर्व अर्थमन्त्री खनालको सुझाव

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सुझाव दिएका छन्।
- खनालले विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलगाउन र तयारी नभएका खुद्रा तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न सुझाव दिएका छन्।
- पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले पनि सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
७ जेठ, काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सुझाव दिएका छन् ।
बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सन्दर्भमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँगको छलफलका क्रममा खनालले आफ्नै नेतृतवमा बनेको सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका हुन् । अन्तरिम सरकारमा उनले अर्थमन्त्री सम्हाल्दै गर्दा प्रतिवेदनमै तोकेर काम अगाडि बढाएका थिए ।
उनले विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलगाउन सुझाव दिए । उनले तयारी नभएका खुद्रा र टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न समेत सुझाव दिए । छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले समेत सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
