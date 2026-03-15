चिटिक्क बन्दैछ नयाँ संसद् भवन (तस्वीरहरू)

सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संसद बैठक कक्ष नीलो रंगले सजाइएको छ । पर्दा, भित्ता, कार्पेट र सोफाहरु नीलो र‌ङ्गकै छन् ।

चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८३ जेठ ८ गते ७:००

  • सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
  • संसद् बैठक बस्ने स्थायी हलमा भित्री सजावट र प्राविधिक कामहरू भइरहेका छन्।
  • नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट स्थायी संसद् हलबाट सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।

८ जेठ, काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आधुनिक र भव्य संरचनासहित उक्त भवन निर्माण भएको छ ।

अहिले बैठक हलमा भित्री सजावटसँगै प्राविधिक कामहरू भइरहेका छन् ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन आगजनीबाट ध्वस्त भएपछि अहिले सिंहदरबारस्थित नयाँ संसद भवनको अस्थायी हलमा संसद् बैठक बसिरहेको छ ।

संसद बैठक बस्ने स्थायी हल अहिले निर्माणाधीन छ । यही स्थायी हलबाट नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।

नयाँ संसद बैठक कक्ष नीलो रंगले सजाइएको छ । पर्दा, भित्ता, कार्पेट र सोफाहरु पनि नीलो र‌ङ्गकै छन् ।

हेर्नुहोस् तस्वीरहरु–

संघीय संसद् भवन सिंहदरबार
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

सहकारी अध्यादेश २०८३ को चिरफार

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले आज विश्वासको मत लिँदै

रवि लामिछानेले आज कोशी र मधेशका सांसदहरूसँग छलफल गर्दै 

कांग्रेसको सदस्यता व्यवस्थापन समितिले सुदूरपश्चिममा अन्तरक्रिया गर्ने

बाराका रास्वपा सभापति स्वर्णकार पार्टीबाट निष्काशित

घरेलु कोर्ट र समर्थकले उत्साहित नेपाली टोली, भारतलाई फेरि हराउने लक्ष्य

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

