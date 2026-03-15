+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेसको सदस्यता व्यवस्थापन समितिले सुदूरपश्चिममा अन्तरक्रिया गर्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ८ गते ८:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसको सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिले ११ जेठमा कञ्चनपुर महेन्द्रनगरमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्तरक्रिया गर्ने भएको छ।
  • संयोजक प्रदीप पौडेलको उपस्थितिमा हुने अन्तरक्रियामा केन्द्रीय र प्रदेशका पदाधिकारी, जिल्ला सभापति र प्रविधिविज्ञ सहभागी हुनेछन्।
  • कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिलाई समन्वय र सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेका छन्।

८ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्तरक्रिया गर्ने भएको छ ।

संस्थापन इतर समूहले सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने अडान लिइरहेका बेला महामन्त्री प्रदीप पौडेल संयोजकत्वको समितिले सुदूरपश्चिममा अन्तरक्रिया गर्ने भएको हो ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले ११ जेठमा कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगरमा अन्तरक्रिया गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार संयोजक पौडेलको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया आयोजना गरिने छ ।

कार्यवाहक मुख्य सचिव दुलालले विज्ञप्ति जारी गरेर अन्तरक्रियाका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरी दिन अनुरोध गरेका छन् ।

अन्तरक्रियामा केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका पदाधिकारी र सदस्यहरू, प्रदेश भित्रका जिल्लाहरूमा खटिएका ‘जरा अभियान’ का केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने छन् ।

यस्तै प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू, प्रदेश भित्रका जिल्ला सभापतिहरू, प्रदेश भित्रका प्रतिनिधि सभाका क्षेत्रीय कार्यसमितिका सभापतिहरूसँगै एक/एक जना प्रविधिविज्ञ र कार्यक्रम आयोजना हुने कञ्चनपुरका पालिका पार्टी सभापतिहरू पनि सहभागी हुने दुलालले जानकारी दिए ।

नेपाली काँग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस सांसद श्रेष्ठको प्रश्न– सरकारले दिने रकमले सुकुमवासीको समस्या सुल्झिन्छ ?

कांग्रेस सांसद श्रेष्ठको प्रश्न– सरकारले दिने रकमले सुकुमवासीको समस्या सुल्झिन्छ ?
कांग्रेस सांसद केसीको प्रश्न– प्रधानमन्त्री छुट्टै टापुको सम्राट हो ?

कांग्रेस सांसद केसीको प्रश्न– प्रधानमन्त्री छुट्टै टापुको सम्राट हो ?
सदनमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिका लागि रुलिङ गर्न कांग्रेसको माग

सदनमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिका लागि रुलिङ गर्न कांग्रेसको माग
कांग्रेस निर्वाचन ब्यूरोमा १७ जना मनोनीत (सूचीसहित)

कांग्रेस निर्वाचन ब्यूरोमा १७ जना मनोनीत (सूचीसहित)
सदस्यता अद्यावधिकमा असहयोग गरे वडा सभापतिलाई कारबाही गर्ने कांग्रेसको चेतावनी

सदस्यता अद्यावधिकमा असहयोग गरे वडा सभापतिलाई कारबाही गर्ने कांग्रेसको चेतावनी
सरकारले संवेदनशील निकाय रिक्त राखेर ‘भ्याकुम’ सिर्जना गर्‍यो : आङ्देम्बे

सरकारले संवेदनशील निकाय रिक्त राखेर ‘भ्याकुम’ सिर्जना गर्‍यो : आङ्देम्बे

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित