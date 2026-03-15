+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

होर्मुजमा जहाजहरूसँग शुल्क असुल्ने तयारीमा इरान, अमेरिकाले भन्यो- यो मन्जुर छैन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ८ गते १०:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इरानले होर्मुज स्ट्रेट पार गर्न अनुमति अनिवार्य गर्दै सेवा शुल्क असुल्ने नयाँ प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
  • अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र विदेशमन्त्री रुबियोले होर्मुज स्ट्रेटमा शुल्क असुल्न नहुने बताएका छन्।
  • विश्वको २० प्रतिशत समुद्री तेल आपूर्ति प्रभावित हुने होर्मुज स्ट्रेटमा शुल्कले ऊर्जा बजारमा असर पर्न सक्छ।

८ जेठ, काठमाडौं । इरान र ओमान होर्मुज स्ट्रेट हुँदै जाने जहाजहरूमा शुल्क असुली गर्ने प्रणालीबारे छलफल गरिरहेका छन्।

न्युयोर्क टाइम्सको रिपोर्टअनुसार इरानको नयाँ पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथोरिटी (पीजीएसए) ले होर्मुज स्ट्रेटको व्यवस्थापन सुपरिवेक्षण क्षेत्रको सीमा तय गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार, यहाँबाट पार हुन अब अनुमति (पर्मिट) अनिवार्य हुनेछ।

फेब्रुअरीमा अमेरिकी र इजरायली हमलाहरूपछि इरानले होर्मुज स्ट्रेटमा व्यावसायिक आवागमन लगभग रोकेको थियो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सिपिङ प्रभावित हुनुका साथै ऊर्जाको मूल्यमा वृद्धि भएको थियो। त्यसपछि इरानी अधिकारीहरूले यस जलमार्गबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने विकल्पहरूबारे छलफल सुरु गरेका हुन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले होर्मुज स्ट्रेट अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग भएको र यहाँ कुनै पनि प्रकारको टोल (शुल्क) हुन नहुने बताएका छन्। विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले पनि यसको विरोध गरेका छन्।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले यदि इरानले होर्मुज स्ट्रेटमा जहाजहरूसँग टोल असुल्यो भने अमेरिका-इरान सम्झौता गाह्रो हुने बताएका छन्। ट्रम्पले पनि होर्मुज अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री बाटो भएको र त्यहाँ टोल मन्जुर नहुने बताएका छन्।

विश्वको करिब २० प्रतिशत समुद्री तेल र प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति होर्मुज स्ट्रेट भएर जान्छ। यस्तो अवस्थामा यहाँ लगाइने कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा प्रतिबन्धले विश्वव्यापी ऊर्जा बजार र सिपिङमा असर पर्न सक्छ।

सीधै टोल नअसुल्ने इरानी नीति

रिपोर्टका अनुसार इरान सीधै टोल लगाउनुको साटो ‘सर्भिस फी’ (सेवा शुल्क) मोडलमा काम गरिरहेको छ। यसअन्तर्गत जहाजहरूबाट ट्रान्जिट शुल्क, वातावरणीय शुल्क र अन्य सेवाहरूको नाममा रकम लिन सकिनेछ।

दुई इरानी अधिकारीहरूका अनुसार ओमानले यस प्रस्तावमा सम्भावित आर्थिक फाइदा देखेर साझेदारीबारे छलफल गरिरहेको छ। ओमानले खाडी देशहरू र अमेरिकासँग मिलेर यो योजना अगाडि बढाउने प्रयास गर्न सक्छ।

यसैबीच, ट्रम्पले इरानलाई परमाणु हतियार हासिल गर्नबाट रोक्न अमेरिकासँग युद्धबाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताए। उनले होर्मुजमा रोकिएका १६०० तेलका जहाजहरू चाँडै बाहिर निस्कने र त्यसले तेलको मूल्य घट्ने दाबी गरे।

इरानले अमेरिकासँगको कुराकानी र युरेनियम संवर्द्धनलाई लिएर सञ्चारमाध्यममा आइरहेका रिपोर्टहरूलाई खारेज गरेको छ। इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बघाईले परमाणु मुद्दाहरूसँग जोडिएर बाहिर आइरहेका खबरहरू विश्वसनीय नभएको र अहिले वार्ताको मुख्य ध्यान सबै मोर्चाहरूमा युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको बताए।

अमेरिकाको चेतावनीका बीच इरानले आफूसँग धेरै आधुनिक र परीक्षण नगरिएका हतियारहरू रहेको दाबी गरेको छ। इरानी सैन्य स्रोतहरूले अर्को पटक हमला भएमा विनाकुनै संयम जवाफ दिइने बताएका छन्।

रिपोर्टहरूका अनुसार, अमेरिका इरानसँगको तनाव कम गर्न र युद्धविराम कायम राख्न प्रयास गरिरहेको छ, जबकि इजरायल पुनः सैन्य कारबाहीको पक्षमा छ। नेतन्याहु सरकार इरानमाथि दबाब कायम राख्न चाहन्छ।

इरान युद्ध र आपूर्ति सङ्कटको आशङ्काका बीच ब्रेन्ट क्रुड (कच्चा तेल) को मूल्य प्रतिब्यारेल १०५ डलर पार गरेको छ। होर्मुज स्ट्रेटलाई लिएर बढेको तनाव र अमेरिकी तेल भण्डारमा आएको गिरावटले बजारमा चिन्ता बढाएको छ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

इरान जहाज होर्मुख स्ट्रेट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इरानको युरेनियम व्यवस्थापन गर्न रुस तयार छ : रोसाटम प्रमुख

इरानको युरेनियम व्यवस्थापन गर्न रुस तयार छ : रोसाटम प्रमुख
न्युयोर्क भ्रमणका लागि इरानी विदेशमन्त्रीलाई निमन्त्रणा

न्युयोर्क भ्रमणका लागि इरानी विदेशमन्त्रीलाई निमन्त्रणा
पश्चिम एसियाको युद्धले विश्वका उद्योग व्यवसायमा २५ अर्ब डलर बढीको नोक्सानी

पश्चिम एसियाको युद्धले विश्वका उद्योग व्यवसायमा २५ अर्ब डलर बढीको नोक्सानी
इरानले भन्यो- होर्मुजमा नयाँ ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्दैछौं

इरानले भन्यो- होर्मुजमा नयाँ ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्दैछौं
अमेरिका र चीनबीच इरानलाई आणविक हतियार बनाउन नदिने सहमति

अमेरिका र चीनबीच इरानलाई आणविक हतियार बनाउन नदिने सहमति
हर्मुजमा अमेरिकाले कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने इरानको चेतावनी

हर्मुजमा अमेरिकाले कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने इरानको चेतावनी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित