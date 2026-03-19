+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इरानले भन्यो- होर्मुजमा नयाँ ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्दैछौं

अमेरिकालाई लक्षित गर्दै उनले त्यो बाटो ‘तथाकथित स्वतन्त्रता कार्यक्रम’का सञ्चालकका लागि भने बन्द रहने उनले बताएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २ गते १८:३७

२ जेठ, काठमाडौं । इरानको राष्ट्रिय सुरक्षा आयोगका प्रमुख इब्राहिम अजीजीले स्ट्रेट अफ होर्मुजको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि नयाँ प्रोफेसनल प्रणाली तयार पारिएको दाबी गरेका छन् । उनले इरानको राष्ट्रिय सम्प्रभसमता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि होर्मुजमा एक नयाँ बाटो र ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली तयार पारिएको बताएका हुन् ।

त्यो प्रणाली छिट्टै सार्वजनिक गरिने उनले बताएका छन् । ‘यो प्रक्रियामा व्यावसायिक जहाज र इरानलाई सहयोगीलाई मात्र फाइदा पुग्नेछ,’ उनले एक्समा लेखेका छन्, ‘यो प्रणालीअनुसार दिइने सेवामा आवश्यक शुल्क भने लिइनेछ ।’

अमेरिकालाई लक्षित गर्दै उनले त्यो बाटो ‘तथाकथित स्वतन्त्रता कार्यक्रम’का सञ्चालकका लागि भने बन्द रहने उनले बताएका छन् ।

अमेरिकाले होर्मुजबाट तेलको आपूर्ति सामान्य बनाउन र विश्व अर्थव्यवस्था स्थिरतातर्फ फर्काउन भन्दै ‘प्रोजेक्ट फ्रिडम’ सुरु गरेको थियो ।

जसअन्तर्गत होर्मुजमा फसेका जहाजलाई खाडीबाट निकालेर सुरक्षित बाटो दिनु रहेको अमेरिकाको दाबी छ ।

इरान स्ट्रेट अफ होर्मुज
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अमेरिका र चीनबीच इरानलाई आणविक हतियार बनाउन नदिने सहमति

अमेरिका र चीनबीच इरानलाई आणविक हतियार बनाउन नदिने सहमति
हर्मुजमा अमेरिकाले कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने इरानको चेतावनी

हर्मुजमा अमेरिकाले कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने इरानको चेतावनी
इरान युद्धले हामीलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पारिदियो : भ्लादिमिर पुटिन

इरान युद्धले हामीलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पारिदियो : भ्लादिमिर पुटिन
नयाँ कानुन बनाएर होर्मुज स्ट्रेटमा अमेरिकी र इजरायली जहाज प्रतिबन्ध लगाउने तयारी

नयाँ कानुन बनाएर होर्मुज स्ट्रेटमा अमेरिकी र इजरायली जहाज प्रतिबन्ध लगाउने तयारी
युद्ध अन्त्य गर्न इरानलाई दबाब सिर्जना गर्दै अमेरिका, यस्तो छ सम्भावित १४ बुँदे सहमति

युद्ध अन्त्य गर्न इरानलाई दबाब सिर्जना गर्दै अमेरिका, यस्तो छ सम्भावित १४ बुँदे सहमति
इरान युद्धको मूल्य : युरोपमा एक्लिँदै अमेरिका, के होला नेटोको भविष्य ?

इरान युद्धको मूल्य : युरोपमा एक्लिँदै अमेरिका, के होला नेटोको भविष्य ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित