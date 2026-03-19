+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इरानको युरेनियम व्यवस्थापन गर्न रुस तयार छ : रोसाटम प्रमुख

बेइजिङमा ‘इज्भेस्तिया’ सँगको अन्तर्वार्तामा लिकाचेभले इरानसँग रहेको संवर्धित युरेनियमको परिमाण सानो भएकाले त्यसलाई सम्हाल्न रुसका लागि सहज हुने स्पष्ट पारे।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ६ गते १९:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रूसी आणविक ऊर्जा निगम 'रोसाटम' का प्रमुख एलेक्सी लिकाचेभले इरानको संवर्धित युरेनियम व्यवस्थापन गर्न रुस तयार रहेको बताएका छन्।
  • लिकाचेभले इरानसँग रहेको संवर्धित युरेनियमको परिमाण सानो भएकाले त्यसलाई सम्हाल्न रुसका लागि सहज हुने स्पष्ट पारे।
  • इरान-अमेरिका वार्तामा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न रुस जस्तो तेस्रो पक्षको भूमिका आवश्यक रहेको लिकाचेभले बताए।

६ जेठ, काठमाडौं । रूसी राज्यको आणविक ऊर्जा निगम ‘रोसाटम’ का प्रमुख एलेक्सी लिकाचेभले इरानको संवर्धित युरेनियम व्यवस्थापन गर्न रुस तयार रहेको बताएका छन् ।

बेइजिङमा ‘इज्भेस्तिया’ सँगको अन्तर्वार्तामा लिकाचेभले इरानसँग रहेको संवर्धित युरेनियमको परिमाण सानो भएकाले त्यसलाई सम्हाल्न रुसका लागि सहज हुने स्पष्ट पारे।

इरान र अमेरिकाबीच जारी द्विपक्षीय वार्तामा आणविक कार्यक्रमलाई लिएर गतिरोध कायम रहँदा लिकाचेभले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। अमेरिकाले इरानको सम्पूर्ण आणविक पूर्वाधार भत्काउनुपर्ने र युरेनियम अमेरिका पठाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ भने इरानले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

लिकाचेभका अनुसार इरान-अमेरिका वार्तामा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न रुस जस्तो तेस्रो पक्षको भूमिका आवश्यक छ। यसअघि पनि सन् २०१५ मा इरानको आग्रहमा रुसले संवर्धित युरेनियम ओसारपसारमा सहजीकरण गरेको थियो।

इरान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

न्युयोर्क भ्रमणका लागि इरानी विदेशमन्त्रीलाई निमन्त्रणा

न्युयोर्क भ्रमणका लागि इरानी विदेशमन्त्रीलाई निमन्त्रणा
पश्चिम एसियाको युद्धले विश्वका उद्योग व्यवसायमा २५ अर्ब डलर बढीको नोक्सानी

पश्चिम एसियाको युद्धले विश्वका उद्योग व्यवसायमा २५ अर्ब डलर बढीको नोक्सानी
इरानले भन्यो- होर्मुजमा नयाँ ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्दैछौं

इरानले भन्यो- होर्मुजमा नयाँ ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्दैछौं
अमेरिका र चीनबीच इरानलाई आणविक हतियार बनाउन नदिने सहमति

अमेरिका र चीनबीच इरानलाई आणविक हतियार बनाउन नदिने सहमति
हर्मुजमा अमेरिकाले कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने इरानको चेतावनी

हर्मुजमा अमेरिकाले कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने इरानको चेतावनी
इरान युद्धले हामीलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पारिदियो : भ्लादिमिर पुटिन

इरान युद्धले हामीलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पारिदियो : भ्लादिमिर पुटिन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित