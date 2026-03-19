न्युयोर्क भ्रमणका लागि इरानी विदेशमन्त्रीलाई निमन्त्रणा

News Summary
- चीनले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को रोटेटिङ अध्यक्षतामा विदेश मन्त्रीहरूको विशेष बैठकका लागि इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीलाई न्युयोर्क जान निमन्त्रणा दिएको छ।
- इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले अरागचीको व्यस्त तालिकाका कारण उनको सहभागिता अझै सुनिश्चित नभएको बताएका छन्।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को सार्वजनिक बैठक आगामी मे २६ का लागि तय गरिएको छ।
६ जेठ, काठमाडौं । बुधबार ‘इरानियन स्टुडेन्ट्स न्युज एजेन्सी’का अनुसार, इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीलाई चीनले सुरु गरेको एक बैठकमा भाग लिन न्युयोर्क जान निमन्त्रणा दिइएको छ।
एजेन्सीले इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै जनाए अनुसार, चीनले हाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को रोटेटिङ अध्यक्षता गरिरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा विदेश मन्त्रीहरूको एक विशेष बैठक राख्ने योजना बनाएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै अरागचीलाई उक्त बैठकमा उपस्थित हुन निमन्त्रणा दिइएको हो।
प्रवक्ताका अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को सार्वजनिक बैठक आगामी मे २६ का लागि तय गरिएको छ । तर उनले अरागचीको व्यस्त तालिकाका कारण उनको सहभागिता अझै सुनिश्चित भइनसकेको बताएका छन्।
