६१ दिनका लागि १ खर्ब रुपैयाँ तान्दै राष्ट्र बैंक

८ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६१ दिने अवधिको लागि निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत शुक्रबार बैंकिङ प्रणालीबाट १ खर्ब रुपैयाँ खिच्ने भएको छ ।
कर्जा प्रवाह न्यून हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहँदै आएको छ । जसको असर ब्याजदरमा परिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न माध्यमबाट अधिक तरलता खिच्ने काम गर्दै आएको छ ।
यो निक्षेप उपकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राख्न चाहेको रकम तथा ब्याज कबुल गरेर दिउँसो ३ बजेसम्म अनलाइन बिड गर्न सक्नेछन् । यस्तो रकमको बोलकबोलबाटै ब्याजदर तय हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० करोड तथा अधिकतम कुल आह्वान रकमसम्म बोल गर्न सक्नेछन् ।
निक्षेप संकलनको लागि आह्वान गरिएको रकम बाँडफाँड गर्दा बोलबमोजिम सबैभन्दा कम ब्याजदरलाई पहिलो प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँड गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
