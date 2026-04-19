६१ दिनका लागि १ खर्ब रुपैयाँ तान्दै राष्ट्र बैंक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ८ गते ११:५५

  • नेपाल राष्ट्र बैंकले ६१ दिने अवधिको लागि बैंकिङ प्रणालीबाट १ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० करोडदेखि अधिकतम कुल आह्वान रकमसम्म अनलाइन बिडमार्फत ब्याजदर तय गरी रकम राख्न सक्नेछन्।
  • राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा कम ब्याजदरलाई प्राथमिकता दिँदै आह्वान गरिएको रकम बाँडफाँड गर्ने जनाएको छ।

८ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६१ दिने अवधिको लागि निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत शुक्रबार बैंकिङ प्रणालीबाट १ खर्ब रुपैयाँ खिच्ने भएको छ ।

कर्जा प्रवाह न्यून हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहँदै आएको छ । जसको असर ब्याजदरमा परिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न माध्यमबाट अधिक तरलता खिच्ने काम गर्दै आएको छ ।

यो निक्षेप उपकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राख्न चाहेको रकम तथा ब्याज कबुल गरेर दिउँसो ३ बजेसम्म अनलाइन बिड गर्न सक्नेछन् । यस्तो रकमको बोलकबोलबाटै ब्याजदर तय हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० करोड तथा अधिकतम कुल आह्वान रकमसम्म बोल गर्न सक्नेछन् ।

निक्षेप संकलनको लागि आह्वान गरिएको रकम बाँडफाँड गर्दा बोलबमोजिम सबैभन्दा कम ब्याजदरलाई पहिलो प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँड गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अधिक तरलता राष्ट्र बैंक
सम्बन्धित खबर

वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलताले पैसाको मूल्य घट्दै, निक्षेप बढेको बढ्यै 

वित्तीय प्रणालीको सवा १ खर्ब अधिक तरलता खिच्दै राष्ट्र बैंक

वित्तीय प्रणालीको तरलता १ खर्ब बढी, ४० अर्ब खिच्दै केन्द्रीय बैंक

वित्तीय प्रणालीबाट सवा खर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक

वित्तीय प्रणालीबाट २५ अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक

अधिक तरलता र अल्पकालीन ब्याजदर व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंक असफल

