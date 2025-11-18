वित्तीय प्रणालीको तरलता १ खर्ब बढी, ४० अर्ब खिच्दै केन्द्रीय बैंक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २ गते १२:०६

  • नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा एक खर्ब १७ अर्ब तरलता भएपछि ४० अर्ब निक्षेप संकलनमार्फत खिच्ने निर्णय गरेको छ।
  • अर्थतन्त्र सुस्त र कर्जाको माग कम भएकाले अधिक तरलता समस्या देखिएको र रेमिट्यान्सले निक्षेप बढाएको छ।
  • केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन र स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्दै बैंक दर ६ र स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५ प्रतिशत कायम गरेको छ।

२ वैशाख, काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ४० अर्ब खिच्ने भएको छ । प्रणालीमा एक खर्ब १७ अर्ब तरलता पुगेपछि केन्द्रीय बैंकले  ५६ दिने अवधिका लागि निक्षेप संकलन मार्फत ४० अर्ब खिच्न लागेको हो ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार मंगलबारसम्ममा वित्तीय प्रणालीमा एक खर्ब १७ अर्ब अधिक तरलता रहेको छ । त्यसका साथै परिपक्व भएको निक्षेप संकलन र स्थायी निक्षेप सुविधाले प्रणालीमा थप तरलता बढेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिक तरलता भएको अवस्थामा अल्पकालका लागि स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत केन्द्रीय बैंकमा राख्छन् ।

अर्थतन्त्र सुस्त भएसँगै कर्जाको मागमा अपेक्षा अनुसारको सुधार नआउँदा अधिक तरलताको समस्या देखिएको हो । साथै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको निरन्तर सुधारले वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप बढ्ने क्रम पनि कायमै छ । वैशाख महिनाको सुरुवातमा बैंकहरूले त्रैमासिक ब्याजदर समेत निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी गरेकाले पनि तरलता बढेको हो ।

निक्षेप संकलन उपकरणमा केन्द्रीय बैंकले थोरै ब्याजदर माग्ने बैंक वित्तीय संस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर बाँडफाँट गर्छ । बैंकले वित्तीय प्रणालीको तरलता अवस्था र अन्तर बैंक ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि निक्षेप संकलन, स्थायी निक्षेप सुविधा लगायत उपकरण मार्फत बजारको पैसा खिच्छ । त्यसैगरी प्रणालीमा तरलताको अवस्था कसिलो हुँदा स्थायी तरलता सुविधा, रिपो मार्फत प्रणालीमा पैसा पठाउँछ ।

केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीमा तरलता पठाउँदा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरमा ब्याज लिन्छ भने तरलता खिच्दा करिडोरको तल्लो सीमा स्थायी निक्षेप सुविधा दर बराबरको ब्याज दिन्छ । हाल बैंक दर ६ र स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५ प्रतिशत रहेको छ ।

 

अधिक तरलता
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

वित्तीय प्रणालीबाट सवा खर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक

वित्तीय प्रणालीबाट सवा खर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक
वित्तीय प्रणालीबाट २५ अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक

वित्तीय प्रणालीबाट २५ अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक
अधिक तरलता र अल्पकालीन ब्याजदर व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंक असफल

अधिक तरलता र अल्पकालीन ब्याजदर व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंक असफल
केन्द्रीय बैंकको २५ अर्बको ‘राष्ट्र बैंक ऋणपत्र’ निष्कासन

केन्द्रीय बैंकको २५ अर्बको 'राष्ट्र बैंक ऋणपत्र' निष्कासन
राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीबाट ५० अर्ब खिच्दै

राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीबाट ५० अर्ब खिच्दै
वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि दीर्घकालीन निक्षेप संकलन गर्दै राष्ट्र बैंक

वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि दीर्घकालीन निक्षेप संकलन गर्दै राष्ट्र बैंक

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
