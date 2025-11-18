वित्तीय प्रणालीबाट सवा खर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते ११:२६

  • नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीबाट एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ ५ दिन अवधिको निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत खिच्ने भएको छ।
  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी निक्षेप र निक्षेप संकलन मार्फत राखेका पैसा परिपक्व भएपछि पुनः खिच्न निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरिएको हो।
  • केन्द्रीय बैंकले तरलता अवस्था र ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि निक्षेप संकलन, स्थायी निक्षेप सुविधा र रिपो उपकरण प्रयोग गर्छ र हाल बैंक दर ६ र स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५ प्रतिशत छ।

२७ चैत, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीबाट एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ खिच्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले ५ दिन अवधिको निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत सो रकम खिच्न लागेको हो ।

बुधबार मात्रै २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ५६ दिन अवधिको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरेको बैंकले शुक्रबार भने अवधि घटाएर खिच्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार बिहीबारसम्ममा वित्तीय प्रणालीमा करिब ५२ अर्ब तरलता रहेको छ ।

तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी निक्षेप तथा निक्षेप संकलन मार्फत केन्द्रीय बैंकमा राखेका पैसा परिपक्व हुने भएपछि त्यसलाई पुन: खिच्नका लागि निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिक तरलता भएको अवस्थामा अल्पकालका लागि स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत केन्द्रीय बैंकमा राख्छन् ।

निक्षेप संकलन उपकरणमा  बैंकले थोरै ब्याजदर माग्ने बैंक वित्तीय संस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर बाँडफाँट गर्छ । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीको तरलता अवस्था र अन्तर बैंक ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि निक्षेप संकलन, स्थायी निक्षेप सुविधा लगायत उपकरण मार्फत बजारको पैसा खिच्छ । त्यसैगरी प्रणालीमा तरलताको अवस्था कसिलो हुँदा स्थायी तरलता सुविधा, रिपो मार्फत पैसा पठाउँछ ।

केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीमा तरलता पठाउँदा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरमा ब्याज लिन्छ भने तरलता खिच्दा करिडोरको तल्लो सीमा स्थायी निक्षेप सुविधा दर बराबरको ब्याज दिन्छ । हाल बैंक दर ६ र स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५ प्रतिशत रहेको छ ।

अधिक तरलता राष्ट्र बैंक
वित्तीय प्रणालीबाट २५ अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक

वित्तीय प्रणालीबाट २५ अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक
अधिक तरलता र अल्पकालीन ब्याजदर व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंक असफल

अधिक तरलता र अल्पकालीन ब्याजदर व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंक असफल
केन्द्रीय बैंकको २५ अर्बको 'राष्ट्र बैंक ऋणपत्र' निष्कासन

केन्द्रीय बैंकको २५ अर्बको ‘राष्ट्र बैंक ऋणपत्र’ निष्कासन
राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीबाट ५० अर्ब खिच्दै

राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीबाट ५० अर्ब खिच्दै
वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि दीर्घकालीन निक्षेप संकलन गर्दै राष्ट्र बैंक

वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि दीर्घकालीन निक्षेप संकलन गर्दै राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंकले ३५ अर्ब तरलता खिच्दै

राष्ट्र बैंकले ३५ अर्ब तरलता खिच्दै

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?
देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान 'राडार' मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको 'पजनी' : कांग्रेसको 'कुँडाकर्कट' र एमालेको 'कांग्रेस सफाइ'

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने 'पीएफटी' कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

