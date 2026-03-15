‘फिफा विश्वकप २०२६’ का लागि लिसा, अनिट्टा र रेमाले ल्याए अफिसियल गीत ‘गोल्स’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- के-पप स्टार लिसा, ब्राजिली गायिका अनिट्टा र अफ्रोबिट्स कलाकार रेमाले संयुक्त रूपमा नयाँ गीत ‘गोल्स’ सार्वजनिक गरेका छन्।
- ‘गोल्स’ गीत फिफा विश्वकप २०२६ को आधिकारिक एल्बमअन्तर्गत बिहीबार सार्वजनिक गरिएको हो।
- यो गीत पहिलो पटक जुन १२ मा लस एन्जलसमा हुने विश्वकप उद्घाटन समारोहमा प्रत्यक्ष प्रस्तुत गरिनेछ।
काठमाडौं । के-पप स्टार लिसा, ब्राजिली गायिका अनिट्टा र अफ्रोबिट्स कलाकार रेमाले संयुक्त रूपमा नयाँ गीत ‘गोल्स’ सार्वजनिक गरेका छन् । यो गीत फिफा विश्वकप २०२६ को आधिकारिक एल्बमअन्तर्गत बिहीबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
‘गोल्स’ गीतमा तीन फरक महादेशको सांगीतिक स्वाद र सांस्कृतिक प्रभाव मिसिएको छ । ल्याटिन पप, के-पप र अफ्रोबिट्सको मिश्रण रहेको यो गीतमा ऊर्जाशील संगीतसँगै अफ्रो शैलीका तालहरू समावेश छन् ।
ग्रामी विजेता निर्माता सिर्कुटसँगै बाभा, पिंकस्लिप र ट्रपकिलाजले गीत निर्माण गरेका हुन् । बहुभाषिक शैलीमा तयार पारिएको करिब तीन मिनेट लामो गीतमा तीनै कलाकारको छुट्टाछुट्टै ऊर्जा र प्रस्तुति देखिन्छ ।
लिसाले वक्तव्यमा विश्वकपको आधिकारिक एल्बमको हिस्सा बन्न पाउँदा उत्साहित भएको बताएकी छन् । उनले संगीतले संसारभरका मानिसलाई जोड्ने भएकाले अनिट्टा र रेमासँग सहकार्य गर्नु आफ्नो लागि सम्मानको विषय भएको उल्लेख गरेकी छन् ।
अनिट्टाले आफू ब्राजिली भएकाले विश्वकपसँग भावनात्मक सम्बन्ध रहेको बताएकी छन् । उनले विश्वकपको इतिहाससँग जोडिन पाउनु र लिसा तथा रेमासँग ‘गोल्स’मा सहकार्य गर्न पाउनु विशेष अवसर भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् ।
रेमाले पनि ‘तीन महादेश, एउटा गीत’ भन्दै यो सहकार्य विश्व संगीतका लागि महत्वपूर्ण क्षण भएको बताएका छन् ।
एसएएलएक्ससीओ यूएएम र डिफ जाम रेकर्डिङ्समार्फत सार्वजनिक गरिएको गीतसँगै यसको म्युजिक भिडियो पनि रिलिज गरिएको छ । उच्च ऊर्जा र सांस्कृतिक रंगले भरिएको भिडियो गीतजत्तिकै आकर्षक रहेको जनाइएको छ । यो गीत पहिलो पटक जुन १२ मा लस एन्जलसमा हुने विश्वकप उद्घाटन समारोहमा प्रत्यक्ष प्रस्तुत गरिनेछ ।
