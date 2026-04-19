पाँचथरमा जिप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु

गिरिराज बाँस्कोटा गिरिराज बाँस्कोटा
२०८३ जेठ ८ गते १३:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पाँचथरको याङवरक गाउँपालिका–६ अर्चलेमा सिङ्गल क्यापको पिकअप दुर्घटनामा चालक गोपाल भटराईको मृत्यु भएको छ।
  • दुर्घटना पिसाब गर्न रोक्दा न्यूट्रलमा रहेको गाडी गुड्न थालेपछि ब्रेक लगाउने प्रयास गर्दा भएको प्रहरीले जनाएको छ।
  • गाडीमा रहेका अन्य दुई यात्रु पिसाब गर्न बाहिर रहेकाले सुरक्षित छन्।

८ जेठ, पाँचथर । पाँचथरको याङवरक गाउँपालिका–६ अर्चले भन्ने ठाउँमा सिङ्गल क्यापको पिकअप दुर्घटना हुदाँ चालकको मृत्यु भएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रमुख डीएसपी अनिश कर्णका अनुसार दुर्घटनामा परी झापाको बाह्रदशी गाउँपालिका–५ घर भएका ३५ बर्षिय गोपाल भटराईको मृत्यु भएको हो ।

पिसाब गर्न रोकेका बेला न्यूट्रलमा रहेको गाडी गुड्न थालेपछि ब्रेक लगाउने प्रयास गर्दा चालक सहित गाडी बाटोभन्दा तल झरेको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

गाडीका अन्य दुईयात्री पिसाब गर्न बाहिर रहेकाले सुरक्षित छन् ।

च्याङथापुबाट गोरु र बाछि फालेलुङ तर्फ लैजाने क्रममा अचर्लेमा गाडी रोकिएको थियो । प्र १–०१–००२ च १५६९ नम्बरको पिकअप दुर्घटनामा परेको हो ।

लेखक
गिरिराज बाँस्कोटा

बाँस्कोटा अनलाइनखबरका पाँचथर संवाददाता हुन् ।

पाँचथरमा लिम्बु साहित्यका १२ पुस्तक एकसाथ लोकार्पण

पाँचथरको यासोकमा ‘त्रिशाली’ उत्सव (तस्वीरहरू)

थरी–थरीका गुराँसले रङ्गीएको छिन्तापु–ठुलीटार (तस्वीरहरु)

पाँचथरमा पिअकप दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु

पाँचथरमा विगतको तुलनामा छिट्टै रोपियो चैते धान (तस्वीरहरु)

पाँचथर र ताप्लेजुङमा निर्माणाधीन २ पुल भाँचिए

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

