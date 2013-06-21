पाँचथर र ताप्लेजुङमा निर्माणाधीन २ पुल भाँचिए

पाँचथरको याङ्बरक गाउँपालिका–२ को मेवाखोलामा र ताप्लेजुङको नेरुवा खोलामा बन्दै गरेका पुल गएरातिको बाढीले भत्काएको हो ।

गिरिराज बाँस्कोटा गिरिराज बाँस्कोटा
२०८२ चैत ११ गते ९:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पाँचथरको याङ्बरक गाउँपालिका–२ को मेवाखोलामा निर्माणाधीन ४० मिटर लामो पुल बाढीले भत्किएको छ।
  • ताप्लेजुङको नेरुवा खोलामा निर्माणाधीन ३५ मिटर लामो पुल बाढीले भत्किएको छ।
  • दुवै पुल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र बाढीले सपोर्ट क्षति पुर्‍याउँदा पुल भाँचिएको प्राविधिकहरुले बताएका छन्।

पाँचथर । पाँचथर र ताप्लेजुङमा निर्माणाधीन दुई वटा पुल बाढीले भत्काएको छ । पाँचथरको याङ्बरक गाउँपालिका–२ को मेवाखोलामा र ताप्लेजुङको नेरुवा खोलामा बन्दै गरेका पुल गएरातिको बाढीले भत्काएको हो ।

बाढी आएर खोलाको सतह गहिरो बनाएर टेका र फर्मा ढलेपछि पुल भाँचिएको प्राविधिकहरुको भनाइ छ ।

पाँचथरको मेवाखोलामा ४० मिटर लामो पुल बन्दै थियो । दुई वर्ष अगाडि पुल बगाएपछि नयाँ पुल बनाउने काम अघि बढेको थियो ।

मेवाखोलामा ९० प्रतिशत काम सपन्न भइसकेको पुल भाँचिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग फिदिम आयोजना कार्यालयका प्रमुख सञ्जय मिश्रले जानकारी दिए । ७ करोड ७६ लाख रुपैयाँमा सरोज निर्माण सेवाले पुल निर्माणको ठेक्का लिएको थियो ।

‘चैत–२ गते ढलान भएको थियो, प्राकृतिक प्रकोपले पुल भाँचिदियो,’ मिश्रले भने । मेवा खोलामा पुल नहुँदा उत्तरी च्याङ्थापु, फलैचाबासिले सास्ती खेप्दै आएका छन् ।

यसैगरी ताप्लेजुङको नेरुवा खोलामा ३५ मिटर लामो पुल भाँचिएको पूर्वाधार कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख कुमार कर्णले बताए । उनका अनुसार यहाँ पनि काम अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । राति बाढी आएर सपोर्टलाई क्षति गर्दा पुल भाँचिएको उनको भनाइ छ ।

‘ढलानको २८ दिनपछि रड तन्काउनु पर्ने हुन्छ । त्यो गर्न नपाई बाढी बाढीले पुल भाँचियो’, कर्णले भने, ‘नत्र केही हप्ता पछि गाडी कुदाउन मिल्ने थियो ।’

७ करोड ४७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएर पुल निर्माणको काम सञ्जिव निर्माण सेवाले गर्दै थियो ।

ताप्लेजुङ पाँचथर
लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

