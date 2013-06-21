पाँचथर र ताप्लेजुङमा निर्माणाधीन २ पुल भाँचिए

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पाँचथरको याङ्बरक गाउँपालिका–२ को मेवाखोलामा निर्माणाधीन ४० मिटर लामो पुल बाढीले भत्किएको छ।
- ताप्लेजुङको नेरुवा खोलामा निर्माणाधीन ३५ मिटर लामो पुल बाढीले भत्किएको छ।
- दुवै पुल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र बाढीले सपोर्ट क्षति पुर्याउँदा पुल भाँचिएको प्राविधिकहरुले बताएका छन्।
पाँचथर । पाँचथर र ताप्लेजुङमा निर्माणाधीन दुई वटा पुल बाढीले भत्काएको छ । पाँचथरको याङ्बरक गाउँपालिका–२ को मेवाखोलामा र ताप्लेजुङको नेरुवा खोलामा बन्दै गरेका पुल गएरातिको बाढीले भत्काएको हो ।
बाढी आएर खोलाको सतह गहिरो बनाएर टेका र फर्मा ढलेपछि पुल भाँचिएको प्राविधिकहरुको भनाइ छ ।
पाँचथरको मेवाखोलामा ४० मिटर लामो पुल बन्दै थियो । दुई वर्ष अगाडि पुल बगाएपछि नयाँ पुल बनाउने काम अघि बढेको थियो ।
मेवाखोलामा ९० प्रतिशत काम सपन्न भइसकेको पुल भाँचिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग फिदिम आयोजना कार्यालयका प्रमुख सञ्जय मिश्रले जानकारी दिए । ७ करोड ७६ लाख रुपैयाँमा सरोज निर्माण सेवाले पुल निर्माणको ठेक्का लिएको थियो ।
‘चैत–२ गते ढलान भएको थियो, प्राकृतिक प्रकोपले पुल भाँचिदियो,’ मिश्रले भने । मेवा खोलामा पुल नहुँदा उत्तरी च्याङ्थापु, फलैचाबासिले सास्ती खेप्दै आएका छन् ।
यसैगरी ताप्लेजुङको नेरुवा खोलामा ३५ मिटर लामो पुल भाँचिएको पूर्वाधार कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख कुमार कर्णले बताए । उनका अनुसार यहाँ पनि काम अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । राति बाढी आएर सपोर्टलाई क्षति गर्दा पुल भाँचिएको उनको भनाइ छ ।
‘ढलानको २८ दिनपछि रड तन्काउनु पर्ने हुन्छ । त्यो गर्न नपाई बाढी बाढीले पुल भाँचियो’, कर्णले भने, ‘नत्र केही हप्ता पछि गाडी कुदाउन मिल्ने थियो ।’
७ करोड ४७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएर पुल निर्माणको काम सञ्जिव निर्माण सेवाले गर्दै थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4