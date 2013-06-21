लुटपाट र ठगीको आरोपमा एक जना पक्राउ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ११ गते ११:१२

११ चैत, काठमाडौं । १४ लाख रुपैयाँ लुटपाट र नक्कली सुन देखाउँदै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा सिन्धुलीको हरिहरपुर गाउँपालिका–७ घर भएका ३८ वर्षीय विजय मोक्तान भनिने धनबीर वाइबा छन् । उनलाई प्रहरी वृत्त थानकोट र प्रभाग बलम्बुबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।

गत फागुन १० मा चन्द्रागिरी बस्ने ५६ वर्षीया देवी श्रेष्ठलाई जग्गा किनबेचको बाहना बनाउँदै उनको कोठाबाट वाइबाले १४ लाख रुपैयाँ लुटेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाले बताए ।

यो घटनामा अनुसन्धान गर्दा ९ चैतमा वाईबालाई प्रहरीले टोखाबाट पक्राउ गरेको हो । अर्जुन श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको होटल तपोवन २ को कोठा नम्बर १०५ बाट उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ ।

उनको साथबाट आधा किलो नक्कली सुन भेटिएको छ । ३ थान मोबाइल र नबील बैंकको चेक पनि बरामद भएको छ ।

ठगी नक्कली सुन लुटपाट
अस्ट्रेलिया पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

'क्राइसिस म्यानेजमेन्ट' भन्दै दुबईमा ठगी प्रयास, यूएई पास र एमिरेट्स आईडी विवरण नदिन आग्रह

बेलायत पठाउने भन्दै ५० लाख ठगी, एक युवती पक्राउ

जर्जिया पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ

अमेरिकी नागरिक ली : एक दशकदेखि अवैध गतिविधि, उच्च पदस्थको नाम जोडेर ठगी

गगन थापादेखि केपी ओलीसम्मको नाम लिँदै पैसा उठाउने अमेरिकी नागरिक पक्राउ

