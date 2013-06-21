लुटपाट र ठगीको आरोपमा एक जना पक्राउ

११ चैत, काठमाडौं । १४ लाख रुपैयाँ लुटपाट र नक्कली सुन देखाउँदै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा सिन्धुलीको हरिहरपुर गाउँपालिका–७ घर भएका ३८ वर्षीय विजय मोक्तान भनिने धनबीर वाइबा छन् । उनलाई प्रहरी वृत्त थानकोट र प्रभाग बलम्बुबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
गत फागुन १० मा चन्द्रागिरी बस्ने ५६ वर्षीया देवी श्रेष्ठलाई जग्गा किनबेचको बाहना बनाउँदै उनको कोठाबाट वाइबाले १४ लाख रुपैयाँ लुटेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाले बताए ।
यो घटनामा अनुसन्धान गर्दा ९ चैतमा वाईबालाई प्रहरीले टोखाबाट पक्राउ गरेको हो । अर्जुन श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको होटल तपोवन २ को कोठा नम्बर १०५ बाट उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ ।
उनको साथबाट आधा किलो नक्कली सुन भेटिएको छ । ३ थान मोबाइल र नबील बैंकको चेक पनि बरामद भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4