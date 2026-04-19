वैदेशिक रोजगार विभागको नाममा अनधिकृत अनुगमन भए खबर गर्न आग्रह

वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि म्यानपावर कम्पनी तथा सम्बन्धित संस्थाको नियमित अनुगमन भइरहेको जनाएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ८ गते २१:४१

८ जेठ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि म्यानपावर कम्पनी तथा सम्बन्धित संस्थाको नियमित अनुगमन भइरहेको जनाएको छ ।

विभागले एक सूचना जारी गर्दै अनुगमनका लागि खटिने कर्मचारीलाई विभागको आधिकारिक पत्रसहित पठाइने र उनीहरूले परिचयपत्र देखाएर मात्रै अनुगमन गर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।

आफ्नो कर्मचारी भएको दाबी गर्दै अनधिकृत रूपमा अनुगमन गर्ने, विभागको नाम लिएर फोनमार्फत धम्की दिने वा दबाब सिर्जना गर्ने व्यक्तिबाट सचेत रहन आग्रह गरेको छ । यस्ता गतिविधि भएमा तत्काल विभागमा जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरिएको छ ।

विभागले महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक तथा अनुगमन तथा जीटुजी सहजीकरण शाखाका निर्देशकको सम्पर्क नम्बरसमेत सार्वजनिक गर्दै शंकास्पद गतिविधि देखिएमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको जनाएको छ ।

पछिल्लो समय विभागले म्यानपावर व्यवसायीमाथिको अनुगमन तथा नियमनमा कडाई गर्दै आएको छ । सरकारले निर्देशन अनुसार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण, ठगीमा परेका श्रमिकहरूलाई छिटो छरितो न्याय दिने उद्देश्यसहित विभागले यस्ता कार्यलाई तिब्रता दिइएको जनाएको छ ।

वर्तमान सरकारले विद्यमान कानुन कार्यान्वयको क्रममा कानुन विपरितका कार्यमा सून्यसहनशिलता लागू गरेको जनाएको छ । कानून विपरितका कार्यमा क्षम्य नहुनेसमेत प्रष्ट पार्दै आएको छ ।

विभाग तथा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट नियमित अनुगमन तथा आकस्मिक अनुगमन हुन थालेपछि म्यानपावर व्यवसायी त्रसित बन्दै गएका छन् । उनीहरुले विभाग तथा मन्त्रालयबाट अनावश्यक दु:ख दिने, हैरानी दिने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

व्यवसायीहरूको यस्तो गुनासोपछि विभागले नियमित अनुगमन भइरहेको र कहिँ, कतैबाट त्यस्तो खालको भएमा विभागमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको हो ।

वैदेशिक रोजगार विभाग
काम खोज्दै विदेशिए वैशाखमा ७४ हजार बढी नेपाली

इजरायल जाने प्रतीक्षा सूचीमा रहेकाले घेरे वैदेशिक रोजगार विभाग

श्रमिकको सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै अन्तिम श्रम स्वीकृति माग्न अनुरोध

विज्ञापनमा स्पष्ट सम्पर्क विवरण खुलाउन वैदेशिक रोजगार विभागको निर्देशन

वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमनबीच समन्वय नहुँदा श्रमिक मारमा

वैदेशिक रोजगार विभागमा बिचौलिया निषेध

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

