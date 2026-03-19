वैदेशिक रोजगार विभागमा बिचौलिया निषेध

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २४ गते १८:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वैदेशिक रोजगार विभागले सेवा लिन आउने व्यक्ति तथा संस्थाका प्रतिनिधिले आधिकारिक परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।
  • विभागले अनधिकृत व्यक्ति वा प्रतिनिधिबाट हुने सम्भावित दुरुपयोग तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्न यो व्यवस्था गरेको छ।
  • विभागले सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई नियम पालना गर्न आग्रह गर्दै अनावश्यक प्रलोभन र पैसा लिने कार्य निस्तेज पार्न सचेत गराएको छ।

२४ चैत, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले सेवा लिन आउने व्यक्ति तथा संस्थाका प्रतिनिधिले अनिवार्य रूपमा आधिकारिक परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था लागु गरेको छ ।

विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार, विभागबाट इजाजत प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संस्था तथा अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाका सञ्चालक वा प्रतिनिधिले सेवा लिन आउँदा सम्बन्धित संस्थाले प्रदान गरेको परिचयपत्र वा कानुनबमोजिमको व्यवसायी परिचयपत्र र अधिकारपत्र अनिवार्य रूपमा देखाउनुपर्नेछ ।

विभागले यस्ता कागजात नदेखाई सेवा लिन वा विभागमा कार्य गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ । अनधिकृत व्यक्ति वा प्रतिनिधिबाट हुने सम्भावित दुरुपयोग तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्नका लागि यो व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।

विभागले सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई उक्त व्यवस्था पालना गर्न आग्रह गर्दै, नियम विपरीत कार्य नगर्न सचेत गराएको छ ।

हाल विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूले बिचौलिया निषेधित गर्दै आएका छन् । सोही क्रममा विभागले समेत सेवाग्राहीलाई अनावश्यक प्रलोभन पार्ने, काम गराइदिन्छु भनेर पैसा लिने कार्यलाई निस्तेज पार्न यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ ।

 

वैदेशिक रोजगार विभाग
Hot Properties

अनुमतिविना वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी गतिविधि नगर्न विभागको चेतावनी

वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गर्‍यो सुधारका काम

इराकमा नेपाली श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति : घरेलु कामदारमाथि विभेद

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जापान जाने कामदार ठगिँदै, विभागले गरायो सचेत

इराकमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति लिन आह्वान

वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी बढेको भन्दै सचेत रहन विभागको आग्रह

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान 'राडार' मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको 'पजनी' : कांग्रेसको 'कुँडाकर्कट' र एमालेको 'कांग्रेस सफाइ'

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

फोक्सोको जाँच गर्ने 'पीएफटी' कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित