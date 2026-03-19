‘नेपाल अमेरिका फिल्म फेस्टिभल २०२६’ को लाइनअप सार्वजनिक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते १६:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकाको मेरिल्याण्डमा आगामी जुन २५ देखि २८ सम्म आयोजना हुने नेपाल अमेरिका इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल २०२६ को आधिकारिक लाइनअप सार्वजनिक गरिएको छ ।
  • यस वर्षको फेस्टिभलमा नेपालसहित ११ देशका ३८ वटा छोटा तथा फिचर फिल्महरू प्रदर्शन गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
  • भारतीय निर्देशक त्रिवेणी राई निर्देशित ‘सेप अफ मोमो’ बाट फेस्टिभलको उद्घाटन र नेपाली फिल्म ‘शक्ति’ बाट समापन गरिनेछ ।

अमेरिकाको मेरिल्याण्डमा आयोजना हुने नेपाल अमेरिका इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल २०२६ ले आफ्नो आधिकारिक लाइनअप सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल अमेरिका फिल्म सोसाइटीद्वारा हरेक वर्ष आयोजना हुँदै आएको यो फेस्टिभल आगामी जुन २५ देखि २८ तारिखसम्म एएफआई सिल्भर थिएटर एन्ड कल्चरल सेन्टर, सिल्भर स्प्रिङ तथा ग्रिनबेल्ट सिनेमामा सञ्चालन हुनेछ ।

यस वर्षको फेस्टिभलमा नेपालसहित ११ देशका ३८ वटा फिल्म प्रदर्शन गरिने जनाइएको छ । लाइनअपमा छोटा तथा फिचर दुवै विधाका फिल्म समावेश छन् । नेपाल र अमेरिकाका फिल्मकर्मी तथा फिल्म अध्येता सम्मिलित छनोट समितिले फिल्महरू मनोनयन गरेको फेस्टिभल आयोजकले जनाएको छ ।

फेस्टिभल उद्घाटन भारतीय निर्देशक त्रिवेणी राई निर्देशित फिल्म ‘सेप अफ मोमो’ बाट हुनेछ । बुसान फिल्म फेस्टिभल २०२५ मा पुरस्कार जितेको यो फिल्म जुन २५ मा रेड कार्पेट समारोहसहित प्रदर्शन गरिनेछ ।

समापन फिल्मका रूपमा नेपाली फिल्म ‘शक्ति’ चयन गरिएको छ । नानी साह्रा वाकर निर्देशित यो फिल्म जुन २८ मा प्रदर्शन गरिने कार्यक्रम छ । प्रदर्शनपछि अवार्ड समारोहसमेत आयोजना गरिने जनाइएको छ ।

यसपटक नेपाली-अमेरिकी निर्देशक अमिताभ जोशीको ‘ह्याभ यू सिन माई गड ?’ पनि विशेष प्रदर्शनमा रहनेछ । ६० मिनेट लामो यो फिल्म ‘स्याटरडे फिल्म’ अन्तर्गत समावेश गरिएको हो ।

फेस्टिभलमा ‘ग्लोबल पिस फिल्म फेस्टिभल’ साइडबार अन्तर्गत एलिनोर पियर्स निर्देशित ‘अब्राहाम्स ब्रिज’ र जोन ओसाकी निर्देशित ‘मेकिङ वेभ्स : द राइज अफ एसियन अमेरिका’ पनि प्रदर्शन गरिने भएको छ ।

फिचर फिल्मतर्फ नेपालका जौन योन्जन निर्देशित ‘क्रलिङ क्रोज (आँखा)’ छनोट भएको छ । यसबाहेक चीन, भारत, इक्वेडर, स्विट्जरल्याण्ड, चिली र ब्राजिलका फिल्म पनि प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् ।

‘डीएमभी क्लोज-अप’ सेक्सनमा अमेरिकास्थित क्षेत्रीय फिल्मलाई समेटिएको छ । यसअन्तर्गत जिमी ली वार्ड जुनियर निर्देशित ‘शाटर्ड साइलेन्स : इमिटेसन अफ ए पर्फेक्ट लाइफ’ लगायतका फिल्म प्रदर्शन हुनेछन् ।

छोटा फिल्मतर्फ पनि नेपाली फिल्मको उल्लेख्य उपस्थिति छ । डायमण्ड उप्रेतीको ‘ए मदर्स एम्ब्रेस’, अलिन कँडेलको ‘अ सोलम प्रमिस’, सुन्दर योन्जनको ‘अशुभ अष्टमी’, सुसिल सापकोटाको ‘ब्यान्डएड्स’, कृतिका बयलकोटीको ‘चाँदनी’, अर्बिन राईको ‘इटर्नल किनसिप’, ज्योत्सना सिम्खा ठाकुरीको ‘द कल’ र राजन कठेतको ‘द रोड टु टिल’ लगायतका नेपाली फिल्म फेस्टिभलमा प्रदर्शन हुनेछन् ।

यसपटकको फेस्टिभलमा नेपाल, अमेरिका, भारत, चीन, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, प्यालेस्टाइन, ब्राजिल, चिली, इक्वेडर र स्विट्जरल्याण्डका फिल्म समावेश छन् ।

आयोजकका अनुसार फिल्म प्रदर्शनसँगै फिल्मकर्मीसँग अन्तरक्रिया, राउन्डटेबल छलफल, फिल्म निर्माणसम्बन्धी मास्टरक्लास तथा विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ । कार्यक्रम मेरिल्याण्डस्थित ब्रेन्टउड आट्र्स एक्सचेन्ज ग्यालरीमा समेत आयोजना हुनेछन् ।

नेपाल-अमेरिका फिल्म फेस्टिभल
लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता संरक्षण र नीतिगत स्थिरताका लागि प्रतिबद्ध छौं : प्रधानमन्त्री 

फेसन केवल लुगा होइन, आत्मविश्वास पनि हो

इतिहास रचेका सात बजेट

गण्डकी सरकारकाे बजेट प्राथमिकता : पर्यटन र पूर्वाधारमा जोड, गाँजा खेती गर्न कानुनी व्यवस्था

चर्को घामबाट भित्र पस्नेबित्तिकै धेरै चिसो पानी पिउनु हुँदैन किन ? ५ कारण

विपक्षीको विरोधलाई रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले भने 'तमासा'

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

