कुनै समुदायको कथामा चलचित्र बनाउँदा अनुमति लिनुपर्छ : पद्मा अर्याल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते १४:३६

  • "केवल व्यापारिक सफलताको आधारमा होइन, सांस्कृतिक योगदानको आधारमा पनि राज्यले चलचित्रलाई सम्मान गर्नुपर्छ" भन्दै एमाले सांसद पद्मा अर्यालले विधेयक स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् ।
  • ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचान बोक्ने चलचित्रलाई राज्यले विशेष अनुदान र कर छूटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
  • कुनै समुदायको कथामा चलचित्र बनाउँदा सोही समुदायसँग अग्रिम अनुमति लिनुपर्ने र चलचित्र विकास बोर्डलाई औपचारिक संस्थामात्र बनाउन नहुने उनले उल्लेख गरिन् ।

काठमाडौं । एमाले सांसद पद्मा अर्यालले चलचित्रलाई व्यापारिक सफलताको आधारमा नभएर सांस्कृतिक योगदानको राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले भनिन्, ‘केवल व्यापारिक सफलताको आधारमा होइन, सांस्कृतिक योगदानको आधारमा पनि राज्यले चलचित्रलाई सम्मान गर्नुपर्छ । यसमा विधेयक स्पष्ट बोल्नुपर्छ ।’

ऐतिहासिकता र सांस्कृतिक पहिचान बोक्ने कथामा बनेका फिल्म मनग्य बनेको र यिनलाई राज्यले विशेष अनुदान र कर छूटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

कुनै समुदायसँग सम्बन्धित कथामा फिल्म बनाउँदा त्यो समुदायसँग अग्रिम अनुमति लिनुपर्ने उनले बताइन् । ‘अन्यथा यसको विवाद निरुपणमा सम्बन्धित निकाय जवाफदेही बन्नुपर्छ’ उनले भनिन् ।

उनले चलचित्र विकास बोर्डलाई औपचारिक संस्थामात्र बनाउन नहुने बताइन् ।

'नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन'

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

