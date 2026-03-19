मानव अधिकार आयोगको सिफारिस– कानुन बनाएर भए पनि दमनकर्ताहरूलाई कारबाही गर्नू

‘६ महिनासम्म थुनामा हुने प्रकृतिको कानुन बनाउनू’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते १६:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न नयाँ कानून बनाउन सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।
  • आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पश्चातदर्शी कानून बनाएर कारबाही गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
  • सिफारिशमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई ६ महिनासम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँ जरिवानासहित पाँच वर्षसम्म निर्वाचन लड्न बन्देज लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

१३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका दौरान मानवअधिकार उल्लंघन गरेका र राजनीतिक प्रकृतिका व्यक्तिहरूलाई कानून बनाएर भएपनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा पश्चातदर्शी कानुन (जारी भएपछि पनि पहिलेको हकमा आकर्षित हुने कानुन) बनाएर भए पनि कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै आयोगले कानून बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

आयोगले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लगायतमाथि यस्तो ढंगले कारबाही गर्न सकिने भनेको हो ।

आयोगको अध्ययन अनुसार, अहिलेसम्म नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने कानुन र त्यससम्बन्धी व्यवस्था छैन । सर्वोच्च अदालतले पुस, २०७० मा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई पश्चातदर्शी कानुन बनाएर समेत कारबाही गर्न सकिने नजीर प्रतिपादन गरेको थियो ।

मानवअधिकार आयोगले त्यही नजीर औंल्याउदै मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई कारबाही र सजाय गर्न नयाँ कानुनको आवश्यकता देखेको हो । आयोगले आफ्नो सिफारिसमा भनेको छ, ‘अत: सोबमोजिम नयाँ कानून निर्माण गरी माथि उल्लेखित तीनै जना लगायतलाई सोही कानुन बमोजिम कारबाही गर्नू ।’

आयोगले मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यकता भनी अब बन्ने कानुनमा राख्नुपर्ने प्रावधानहरू पनि सिफारिस गरेको हो ।

सिफारिस अनुसार, अब बन्ने कानूनमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई बढीमा ६ महिनासम्म कैद र तीन लाख रुपैंयासम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

त्यस्ता विषय हेर्ने अधिकार सहित विशेष अदालत (अहिलेको विशेष अदालत होइन)को व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

त्यस्ता मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा पाँच वर्षसम्म उम्मेद्वार बन्न निषेध गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेछ । अनि कम्तीमा तीन वर्षसम्म प्रशासनिक जिम्मेवारीमा बन्देज लगाउनुपर्नेछ । त्यसबाहेक तीन वर्षसम्म विदेश भ्रमणमा जान प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन निर्माण गर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले गम्भीर प्रकृतिका बाहेक अरु घटनामा पीडित वा अदालतको अनुमतीले सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्ने, क्षतिपूर्ति दिने र मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई सजायमा क्षमा दान दिन सकिने व्यवस्था गर्न भनेको हो ।

आयोगले अब बन्ने कानुनमा राख्नुपर्ने व्यवस्थाबारे भनेको छ, ‘मुद्दा परेपछि जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएतापनि स्वत: निलम्बन हुने व्यवस्था राख्न ।’

आगजनी र तोडफोडमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी, प्रधानसेनापतिलाई दायित्व ख्याल गर्न निर्देशन

जेनजी आन्दोलन : मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ? (पूर्णपाठ)

कैदीबन्दी भगाएको प्रकरणमा मनिष झा र हरि ढकाल पनि तानिए

रवि लामिछाने कैदबाट भाग्नु फौजदारी अपराध : मानव अधिकार आयोग

जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्ष कार्कीमाथि छानबिन गर्न सिफारिस

सुशीला कार्कीदेखि सुधन गुरुङसम्मलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

